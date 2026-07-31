Prórroga a Impuesto de Circulación: SAT facilita cobro desde APP

El Congreso aprobó exonerar el pago de multas e intereses generados por el atraso en el impuesto de circulación desde el 1 de agosto de 2026 hasta la entrada en vigencia de la nueva ley.
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Durante este miércoles 29 de julio, el Congreso de la República aprobó el Decreto 19-2026, una ley temporal que amplía hasta el 31 de diciembre de 2026 el plazo para pagar el Impuesto Sobre Circulación de Vehículos Terrestres (ISCV).
Pese a que el Congreso aprobó dicha prórroga, las personas que deseen pagarlo pueden hacerlo desde su banca en línea, en bancos del sistema o desde esta aplicación.
De ese modo, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) recuerda que desde su página web y su aplicación es posible realizar el pago de este impuesto.
Esta aplicación está disponible para los dispositivos iOS y Android. Además, la SAT recordó que por medio de la aplicación se podrán descargar la tarjeta de circulación, calcomanía y certificado de propiedad.
¿Cómo se paga el Impuesto Sobre Circulación de Vehículos Terrestres?
Paso 1: ingresa a www.declaraguate.gt y busca la opción Declaraguate.
Paso 2: busca el apartado vehículos, opción número 5, e ingresa donde dice vehículo circulación.
Paso 3: coloca el código captcha que se te solicita.
Paso 4: allí se desplegará un formulario en el cual debes colocar tu número de NIT y número de placa. Presiona validar.
Paso 5: imprime la boleta para realizar el pago.
¿En qué banco puedo hacer mi pago?
Tu pago lo puedes generar en cualquier agencia o banca virtual autorizada.
- Banco Industrial
- Bantrab
- Inter Banco
- Banco Inmobiliario
- Banco CHN
- BAM
- Banrural
- Banco G&T Continental