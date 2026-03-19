¡Atención! Transportistas anuncian manifestación para este lunes 23 de marzo

La manifestación será por tiempo indefinido y podría extenderse a nivel nacional.
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La Unión Nacional de Transportistas, en sus modalidades de carga y pasajeros, anunció que el lunes 23 de marzo llevará a cabo una marcha de transporte para hacer una serie de peticiones a las autoridades, las cuales se centran en el alza a los precios del diésel y la implementación de la mezcla de etanol con los combustibles.
Según el comunicado, la movilización iniciará a las 5:00 a.m., partiendo desde calzada Roosevelt, Aguilar Batres y avenida Bolívar, calle Martí y bulevar Vista Hermosa.
De allí partirán al Palacio Nacional y al Congreso de la República, donde los transportistas se concentrarán por tiempo indefinido hasta obtener respuesta del Gobierno.
Los transportistas afirmaron que la caravana no constituirá un bloqueo de carreteras ni la obstrucción de la vía pública. Todo se realizará de manera pacífica.
Este es el comunicado: