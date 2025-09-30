Transportistas exigen carretera nueva y mantienen bloqueo en Huehuetenango

Transportistas bloquean la ruta Interamericana y exigen su reconstrucción total.
Desde el pasado domingo 28 de septiembre, la población de Malacatancito, Huehuetenango, junto a transportistas del sector, bloquearon indefinidamente el paso por la ruta interamericana en modo de protesta por el mal estado de las carreteras.
La ruta Interamericana es la misma que conecta la capital, con la cabecera de Huehuetenango y a su vez Guatemala con la frontera de México.
Según el Convenio de Puebla, esta carretera debería contar con 4 carriles, sin embargo, se registran trabajos incompletos como los carriles de ascenso, y también se reporta falta de mantenimiento.
El bloqueo de esta ruta se encuentra en 4 puntos claves que imposibilitan el paso y solo se le permite a quienes puedan comprobar alguna enfermedad con documentos y así como ambulancias, según testigos.
Los manifestantes resaltan que no se moverán ni darán paso hasta que la gobernadora o el gobierno de Bernardo Arévalo brinden una solución a sus exigencias.
El Ministerio de Comunicaciones informó que no iniciará trabajos mientras no existan condiciones de seguridad para operar de manera segura.