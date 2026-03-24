Transportistas encaran al viceministro del MEM por alza de combustibles

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Sobre el alza de precios al combustible el Congreso prevé aprobar una medida de urgencia nacional en sesión plenaria.

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Tras la reunión entre autoridades del Ejecutivo y jefes de bloque en el Congreso para analizar medidas ante el alza sostenida de los combustibles, el viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Erwin Barrios, fue abordado por representantes del sector transporte que se mantenían en protesta en las afueras del Legislativo.

El intercambio ocurrió en medio de un ambiente tenso, pero sin llegar a incidentes mayores. En la imagen se observa al funcionario rodeado por varios transportistas, mientras agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) resguardaban el área.

El viceministro Erwin Barrios dialoga con manifestantes antes de ser retirado por seguridad. (Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

Barrios sostuvo un breve diálogo con los manifestantes, quienes le expusieron su preocupación por el impacto del incremento en los precios del combustible. Posteriormente, fue retirado del lugar, sin que la situación escalara.

El funcionario reconoció el malestar ciudadano ante el incremento sostenido en los precios y explicó las diferencias con otros países de la región. "Complicado porque en El Salvador hay control de parte del gobierno sobre los precios de los combustibles. Nosotros no tenemos esa capacidad. Es mercado libre", afirmó.

En ese contexto, señaló que la principal alternativa que se analiza actualmente es la implementación de un subsidio, decisión que depende del Congreso. "En la reunión de hoy tenemos la oportunidad de que se haga un subsidio a los combustibles... la respuesta la tienen los señores diputados, están reunidos para eso el día de hoy", indicó.

Tras la reunión entre el Ejecutivo y jefes de bloque en el Congreso para analizar medidas ante el alza sostenida de los combustibles, el viceministro del MEM, Erwin Barrios, fue abordado por transportistas que se mantenían en protesta en las afueras del Legislativo. pic.twitter.com/1fIztoFBs0 — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) March 24, 2026

Barrios subrayó que la coyuntura internacional ha obligado a coordinar acciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. "Este conflicto internacional nos reúne... en una necesidad de tomar medidas urgentes para que el precio del combustible sea, por lo menos, una medida paliativa", expresó.

Asimismo, explicó que una reducción en el precio del diésel tendría efectos directos en la economía nacional.

"El diésel básicamente es el que produce todo lo que es la producción en Guatemala. Ahí van los alimentos de las personas. Si se reduce el precio del diésel, entonces no impacta en la canasta básica", detalló, al reconocer que el alza "seguro... a todos nos está afectando", agregó ante los cuestionamientos de transportistas.

“ Es mercado libre, pero en la reunión de hoy tenemos la oportunidad de que se haga un subsidio a los combustibles. La respuesta la tienen los señores diputados, están reunidos para eso el día de hoy ” Erwin Barrios Viceministro MEM

Respecto a las posibles protestas y bloqueos, el viceministro señaló que existe preocupación por el impacto que estas acciones podrían generar en la economía. "Puede ser que ya a nivel nacional... dejen los bloqueos fuertes y vayan a dañar lo que se le llama la economía del país", advirtió.

No obstante, también consideró legítimo el descontento ciudadano. "Es comprensible la sensación que tiene la población ante los precios. Es comprensible que se organicen y manifiesten", dijo, al tiempo que aseguró que desde el Gobierno se realizan esfuerzos para atender la situación.

Protesta

Los transportistas permanecieron, y permanecen al cierre de esta nota, en las afueras del Congreso como medida de presión mientras en el interior se desarrollaba la discusión entre jefes de bloque sobre distintas iniciativas de ley orientadas a mitigar el impacto económico del alza en los combustibles, fenómeno que se ha intensificado en las últimas semanas debido al conflicto en Medio Oriente.

Dentro del Legislativo, el debate se ha centrado en dos propuestas principales; la implementación de un subsidio temporal al combustible, que ha ganado mayor respaldo entre varias bancadas, y la exención de impuestos como el IVA y el impuesto al petróleo, alternativa impulsada por algunos bloques que consideran que tendría un efecto más directo en el precio final.

Diputados analizan subsidio temporal como la opción con mayor respaldo. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

Aunque aún no existe un consenso total, se prevé que durante la sesión plenaria programada para este martes 24 de marzo a las 14:00 horas se conozca y eventualmente se apruebe de urgencia nacional la propuesta que logre mayor respaldo político.