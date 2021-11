Trasladaban una TV en moto y se les cayó, el incidente se hizo viral

En la grabación se ve que el conductor no calcula por donde pasarán y resulta un desastre.

Una pareja trasladaba en su moto un televisor de pantalla plana, la llevaban en el medio de los tripulantes lo que no les permitía tener visibilidad. El conductor no se percató que no pasaban con todo y aparato eléctrico y para su mala suerte un vehículo cercano los grabó y publicó el video.

El incidente ocurrió en México, mientras varios compradores aprovecharon el "Buen Fin", dos días de descuentos por la época.

En el clip se ve que la pareja sale del parqueo de un área comercial, la mujer que iba como tripulante sostenía la pantalla plana con sus brazos pero ésta topó con una estructura metálica que sirve para medir la altura de los automóviles.

El producto cayó al suelo, doblando a la mujer de espaldas por el peso del televisor.

De inmediato el evento se hizo viral.

