Esto dice "El Pescado" Ruiz tras ser igualado por Cristiano Ronaldo

Para el exdelantero de la Selección Nacional, su récord cobra más valor al estar entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

El futbolista guatemalteco Carlos "El Pescadito" Ruiz escribió un mensaje en su cuenta de X, tras la anotación de Cristiano Ronaldo con el que lo igualó en goleo de eliminatorias.

El portugués hizo este martes 9 de septiembre su gol número 39 en eliminatorias mundialistas, igualando al "fish".

Ruiz dijo que "el récord de máximo goleador en eliminatorias mundialistas terminó teniendo su verdadero mérito 9 años después", haciendo referencia a que ese tiempo estuvo él en solitario, en la cima de ese podio.

También, mencionó que "lo más grande es estar entre esos dos -cracks-", ya que el argentino Lionel Messi se quedó en el tercer puesto de dicha tabla, con 36 anotaciones.

Por último, indicó que "es lindo estar en una pelea entre madridistas y culés, argentinos y portugueses, o -messianicos- y -cristianos-, donde solo veo pasar las bombas por arriba de la cabeza".

Con esto, da a entender el exjugador nacional que mientras los seguidores de ambos jugadores internacionales se pelean por ver quién es mejor, él solo disfruta compartir estar en un podio junto a ellos.

Hoy descubrí que el récord de máximo goleador de eliminatorias mundialistas terminó teniendo su verdadero mérito… ¡9 años después!

Como centroamericano, parece restarle importancia. — Carlos Ruiz (@elpescaditoruiz) September 9, 2025

Messi quedó fuera de la convocatoria en lo que pudo ser su último partido en eliminatorias este martes, mientras que Ronaldo aún podría jugar cuatro partidos más en su camino rumbo al Mundial United 2026.