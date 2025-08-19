Vocalista de los Tigres del Norte sufre caída durante concierto (Video)

- Pese al susto, el cantante demostró su entrega y amor por animar a sus fans. LEE: Esto compartieron los Tigres del Norte con su público El vocalista principal y acordeonista de la banda mexicana de música norteña sufrió un percance durante su presentación en la Feria Nacional Potosina, dejando a sus seguidores preocupados por su estado de salud. El líder de la agrupación norteña se levantó y siguió cantando tras el accidente. (Foto: X) Jorge Hernández, miembro de Los Tigres del Norte, se cayó accidentalmente en el escenario, sorprendiendo a los presentes al demostrar su profesionalismo y dedicación al levantarse y seguir con el show, como si nada hubiera pasado. ENTÉRATE: Tigres del Norte: "No nos sirvieron el desayuno por ser mexicanos" Hernán Hernández fue el primero en auxiliar a su hermano sobre el escenario. (Foto: X) El momento fue filmado por el público y se muestra cómo Jorge se movía de un lado al otro cuando de repente tropezó con una estructura del suelo, dejando caer su sombrero. El primero en auxiliarlo fue Hernán Hernández, seguido del equipo de producción, quienes removieron el objeto que causó la caída. Por el momento, la agrupación no ha dado información con respecto al estado de salud del artista, aunque lo más probable es que no sufrió lesiones de gravedad.