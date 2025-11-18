Tres adultos y un menor resultan heridos al explotar una pipa

Un grave accidente laboral se registró en San Antonio La Paz, El Progreso, luego de la explosión de una pipa que contenía aceite quemado mientras se realizaban trabajos de soldadura.
Un accidente laboral se registró la tarde de este martes 18 de noviembre en el caserío Agua Blanca, en la aldea Agua Caliente, en San Antonio La Paz, El Progreso.
En el lugar, se encontraban algunas personas realizando trabajos de soldadura a una pipa que transportaba aceite quemado.
Sin embargo, por causas que se desconocen, esta pipa explotó ocasionando que tres personas adultas y un menor de edad resultaran heridos.
Bomberos Municipales Departamentales arribaron al lugar a brindarles asistencia prehospitalaria, pero debido a quemaduras que presentaban las víctimas, fueron trasladadas a la emergencia del Hospital Nacional de Guastatoya.
Los heridos aún no han sido identificados, quienes también presentaban lesiones en distintas partes del cuerpo, según señalaron los socorristas.