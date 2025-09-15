Tres habilidades clave que todo emprendedor debe dominar

-

Descubre las tres habilidades que todo emprendedor necesita para crecer: escucha activa, resiliencia y capacidad de reinvención.

LEE TAMBIÉN: Carreras y cursos disponibles en Intecap Totonicapán 2025

Sin duda, al iniciar una idea de negocio todos quisieran tener la receta para lograr el objetivo trazado, el éxito. Sin embargo, esto dependerá de muchos factores, como la entrega y disponibilidad de cada persona.

Participantes fortalecen sus habilidades durante la capacitación. (Foto: IKIGAI)

Por ello, en esta oportunidad, hemos entrevistado a Mario Maldonado, gerente comercial de IKIGAI, una empresa enfocada en desarrollar equipos de trabajo altamente efectivos a través de programas de capacitaciones personalizadas.

Para Maldonado es importante destacar tres habilidades que considera esenciales para todo emprendedor.

Desarrollar estas competencias permite a los líderes identificar oportunidades, superar desafíos y adaptarse a los cambios constantes del mercado, garantizando un crecimiento sostenido tanto personal como profesional, siendo estas: La escucha activa, La resiliencia y la capacidad de reinvención

Jornada de formación para potenciar el liderazgo empresarial. (Foto: IKIGAI)

"La escucha activa es fundamental. No basta con hablar de la idea de negocio; hay que entender lo que el mercado y los clientes comunican, incluso sin palabras", explica Maldonado. Esto permite detectar oportunidades, mejorar productos y tomar decisiones más estratégicas.

Respecto a la resiliencia, el gerente señala que emprender es un camino lleno de altibajos. "Habrá días de éxitos y otros de retos inesperados. La capacidad de manejar el estrés y aprender de cada situación define la diferencia entre quienes se rinden y quienes avanzan", afirma.

Líderes en formación muestran con orgullo su diploma. (Foto: IKIGAI)

Por último, la reinvención es clave en un entorno empresarial que cambia constantemente. "Adaptarse a nuevas tendencias, ajustar estrategias y evolucionar con los clientes es vital para no quedarse atrás", agrega.

En definitiva, desarrollar estas habilidades no solo fortalece el liderazgo individual, sino que también impulsa el crecimiento y la sostenibilidad de los negocios.

Maldonado concluye en que invertir en el aprendizaje constante y en la mejora de competencias es clave para que los emprendedores enfrenten los retos del mercado con confianza, innovación y éxito.

Espacio de aprendizaje que impulsa el crecimiento profesional. (Foto: IKIGAI)

Toma nota

IKIGAI ofrece capacitaciones que fortalecen el liderazgo y ayudan a los emprendedores a tomar decisiones estratégicas, impulsando su crecimiento profesional. Para conocer más sobre sus servicios, visita su sitio web: https://ikigai.gt.