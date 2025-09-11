Versión Impresa
Carreras y cursos disponibles en Intecap Totonicapán 2025

  • Con información de Karla Santiago/Colaboradora
11 de septiembre de 2025, 12:54
A inicios de este año se realizó una jornada de puertas abiertas para mostrar lo que se aprende en la sede de Totonicapán. (Foto: cortesía Totovisión)

A inicios de este año se realizó una jornada de puertas abiertas para mostrar lo que se aprende en la sede de Totonicapán. (Foto: cortesía Totovisión)

Intecap Totonicapán abre inscripciones 2025 con cursos técnicos en distintas áreas. Prepárate para el futuro laboral.

El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap), sede Totonicapán, dio a conocer el calendario de exámenes de admisión para el próximo ciclo formativo 2025, así que ponte pilas si estás pensando tomar algún curso.

Las evaluaciones se realizarán en tres fechas: del 6 al 10 de octubre, del 17 al 21 de noviembre y del 1 al 5 de diciembre.

Como parte de la orientación a los aspirantes, también se impartirán charlas vocacionales del 27 al 31 de octubre, en las que se brindará información sobre las distintas opciones educativas y el perfil de ingreso requerido.

Las carreras exigen diferentes requisitos de escolaridad. (Foto: cortesía)
Las carreras exigen diferentes requisitos de escolaridad. (Foto: cortesía)

Diversas carreras

La sede ofrece una amplia gama de áreas de especialización que responden a las necesidades del mercado laboral de la región.

Entre ellas se encuentran: informática, esteticismo, gastronomía, panadería y repostería, electricidad, metalmecánica, mecánica automotriz y textiles. Cada área incluye diferentes especialidades que cuentan con requisitos específicos de inscripción.

Autoridades de la sede invitan a la población interesada a informarse con anticipación sobre los detalles de cada carrera, disponibles en el portal web oficial de la institución, con el fin de asegurar una inscripción adecuada y oportuna.

Con esta oferta educativa, el centro busca fortalecer las capacidades técnicas y productivas de la población, ofreciendo oportunidades de formación que contribuyan al desarrollo personal y al progreso de la región.

Intecap Totonicapán publica calendario de admisión 2025. (Foto Archivo)
Intecap Totonicapán publica calendario de admisión 2025. (Foto Archivo)

  • INFORMÁTICA
  • Técnico en reparación y soporte de sistemas informáticos
  • Manejo y soporte de sistemas informáticos
  • Desarrollo de aplicaciones web con framework y conexión a base de datos
  • Reparador de computadoras
  • Desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma
  • Diseño y composición de imágenes comerciales
  • Administrador de bases de datos Oracle en línea
  • Análisis de datos con herramientas de Microsoft híbrido
  • Manejo de herramientas para publicidad digital en línea

  • ESTÉTICA Y BELLEZA
  • Cultor (a) de belleza
  • Manicurista y pedicurista con especialización en uñas acrílicas
  • Decoración de uñas naturales y acrílicas
  • Diseño y embellecimiento de cejas y pestañas
  • Estilista para caballero
  • Peluquero

  • PANADERÍA Y REPOSTERÍA
  • Repostero
  • Panadero industrial
  • Panadería básica para emprender un negocio
  • Pastelero

  • GASTRONOMÍA
  • Cocinero internacional
  • Cocinero (fin de semana)
  • Cocinero de pequeños negocios
  • Administrador (a) de restaurantes
  • Gastronomía europea

  • ELECTRICIDAD
  • Electricista instalador industrial
  • Electricista instalador domiciliar
  • Electricista instalador para vivienda popular
  • Electricista industrial

  • TEXTILES
  • Técnico de confección industrial
  • Confeccionista de prendas de vestir
  • Sastre
  • Confección de vestidos de ocasión

  • METALMECÁNICA
  • Soldador automotriz
  • Soldador de estructuras metálicas

  • MECÁNICA AUTOMOTRIZ
  • Mecánico automotriz gasolina
  • Electromecánico
  • Mecánico de motocicletas
  • Técnico en mantenimiento de los sistemas electrónicos
  • Técnico automotriz
  • Mecánico de mantenimiento básico de motocicletas


