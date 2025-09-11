Carreras y cursos disponibles en Intecap Totonicapán 2025

Intecap Totonicapán abre inscripciones 2025 con cursos técnicos en distintas áreas. Prepárate para el futuro laboral.
El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap), sede Totonicapán, dio a conocer el calendario de exámenes de admisión para el próximo ciclo formativo 2025, así que ponte pilas si estás pensando tomar algún curso.
Las evaluaciones se realizarán en tres fechas: del 6 al 10 de octubre, del 17 al 21 de noviembre y del 1 al 5 de diciembre.
Como parte de la orientación a los aspirantes, también se impartirán charlas vocacionales del 27 al 31 de octubre, en las que se brindará información sobre las distintas opciones educativas y el perfil de ingreso requerido.
Diversas carreras
La sede ofrece una amplia gama de áreas de especialización que responden a las necesidades del mercado laboral de la región.
Entre ellas se encuentran: informática, esteticismo, gastronomía, panadería y repostería, electricidad, metalmecánica, mecánica automotriz y textiles. Cada área incluye diferentes especialidades que cuentan con requisitos específicos de inscripción.
Autoridades de la sede invitan a la población interesada a informarse con anticipación sobre los detalles de cada carrera, disponibles en el portal web oficial de la institución, con el fin de asegurar una inscripción adecuada y oportuna.
Con esta oferta educativa, el centro busca fortalecer las capacidades técnicas y productivas de la población, ofreciendo oportunidades de formación que contribuyan al desarrollo personal y al progreso de la región.
- INFORMÁTICA
- Técnico en reparación y soporte de sistemas informáticos
- Manejo y soporte de sistemas informáticos
- Desarrollo de aplicaciones web con framework y conexión a base de datos
- Reparador de computadoras
- Desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma
- Diseño y composición de imágenes comerciales
- Administrador de bases de datos Oracle en línea
- Análisis de datos con herramientas de Microsoft híbrido
- Manejo de herramientas para publicidad digital en línea
- ESTÉTICA Y BELLEZA
- Cultor (a) de belleza
- Manicurista y pedicurista con especialización en uñas acrílicas
- Decoración de uñas naturales y acrílicas
- Diseño y embellecimiento de cejas y pestañas
- Estilista para caballero
- Peluquero
- PANADERÍA Y REPOSTERÍA
- Repostero
- Panadero industrial
- Panadería básica para emprender un negocio
- Pastelero
- GASTRONOMÍA
- Cocinero internacional
- Cocinero (fin de semana)
- Cocinero de pequeños negocios
- Administrador (a) de restaurantes
- Gastronomía europea
- ELECTRICIDAD
- Electricista instalador industrial
- Electricista instalador domiciliar
- Electricista instalador para vivienda popular
- Electricista industrial
- TEXTILES
- Técnico de confección industrial
- Confeccionista de prendas de vestir
- Sastre
- Confección de vestidos de ocasión
- METALMECÁNICA
- Soldador automotriz
- Soldador de estructuras metálicas
- MECÁNICA AUTOMOTRIZ
- Mecánico automotriz gasolina
- Electromecánico
- Mecánico de motocicletas
- Técnico en mantenimiento de los sistemas electrónicos
- Técnico automotriz
- Mecánico de mantenimiento básico de motocicletas