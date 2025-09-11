Carreras y cursos disponibles en Intecap Totonicapán 2025

-

Intecap Totonicapán abre inscripciones 2025 con cursos técnicos en distintas áreas. Prepárate para el futuro laboral.

El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap), sede Totonicapán, dio a conocer el calendario de exámenes de admisión para el próximo ciclo formativo 2025, así que ponte pilas si estás pensando tomar algún curso.

Las evaluaciones se realizarán en tres fechas: del 6 al 10 de octubre, del 17 al 21 de noviembre y del 1 al 5 de diciembre.

Como parte de la orientación a los aspirantes, también se impartirán charlas vocacionales del 27 al 31 de octubre, en las que se brindará información sobre las distintas opciones educativas y el perfil de ingreso requerido.





Las carreras exigen diferentes requisitos de escolaridad. (Foto: cortesía)

Diversas carreras

La sede ofrece una amplia gama de áreas de especialización que responden a las necesidades del mercado laboral de la región.

Entre ellas se encuentran: informática, esteticismo, gastronomía, panadería y repostería, electricidad, metalmecánica, mecánica automotriz y textiles. Cada área incluye diferentes especialidades que cuentan con requisitos específicos de inscripción.

Autoridades de la sede invitan a la población interesada a informarse con anticipación sobre los detalles de cada carrera, disponibles en el portal web oficial de la institución, con el fin de asegurar una inscripción adecuada y oportuna.

Con esta oferta educativa, el centro busca fortalecer las capacidades técnicas y productivas de la población, ofreciendo oportunidades de formación que contribuyan al desarrollo personal y al progreso de la región.





Intecap Totonicapán publica calendario de admisión 2025. (Foto Archivo)

INFORMÁTICA

Técnico en reparación y soporte de sistemas informáticos

Manejo y soporte de sistemas informáticos

Desarrollo de aplicaciones web con framework y conexión a base de datos

Reparador de computadoras

Desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma

Diseño y composición de imágenes comerciales

Administrador de bases de datos Oracle en línea

Análisis de datos con herramientas de Microsoft híbrido

Manejo de herramientas para publicidad digital en línea





ESTÉTICA Y BELLEZA

Cultor (a) de belleza

Manicurista y pedicurista con especialización en uñas acrílicas

Decoración de uñas naturales y acrílicas

Diseño y embellecimiento de cejas y pestañas

Estilista para caballero

Peluquero





PANADERÍA Y REPOSTERÍA

Repostero

Panadero industrial

Panadería básica para emprender un negocio

Pastelero





GASTRONOMÍA

Cocinero internacional

Cocinero (fin de semana)

Cocinero de pequeños negocios

Administrador (a) de restaurantes

Gastronomía europea





ELECTRICIDAD

Electricista instalador industrial

Electricista instalador domiciliar

Electricista instalador para vivienda popular

Electricista industrial





TEXTILES

Técnico de confección industrial

Confeccionista de prendas de vestir

Sastre

Confección de vestidos de ocasión





METALMECÁNICA

Soldador automotriz

Soldador de estructuras metálicas





MECÁNICA AUTOMOTRIZ

Mecánico automotriz gasolina

Electromecánico

Mecánico de motocicletas

Técnico en mantenimiento de los sistemas electrónicos

Técnico automotriz

Mecánico de mantenimiento básico de motocicletas



