Claudia Sheinbaum, presidenta de México, llega a Guatemala (video)

Este viernes 15 de agosto, la presidenta de México arribó al país para sostener un diálogo con el mandatario Bernardo Arévalo.
Claudia Sheinbaum, presidenta de Mexico, arribó este viernes en el Comando Aéreo del Norte en Santa Elena, Petén, departamento en el que tendrá lugar el encuentro.
Durante la reunión se espera que se aborden temas de la agenda bilateral como la conexión ferroviaria con el Tren Maya, migración, seguridad fronteriza, desarrollo económico y energía, entre otros.