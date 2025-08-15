Claudia Sheinbaum, presidenta de México, llega a Guatemala (video)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llegó a Guatemala, para sostener una reunión bilateral con su homólogo guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, con la finalidad de trabajar temas de migración y seguridad



