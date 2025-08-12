Caso Hogar Seguro: entre 6 y 20 años de prisión para condenados por muerte de niñas

-

Seis de los implicados en caso Hogar Seguro, Virgen de la Asunción, fueron declarados culpables por la muerte de 41 niñas que se encontraban bajo su resguardo.

El Tribunal Séptimo de Sentencia Penal declaró culpables a seis de los siete acusados por la tragedia ocurrida en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, el 8 de marzo de 2017, que dejó 41 niñas fallecidas y 15 sobrevivientes con graves secuelas físicas y psicológicas.

Santos Torres Ramírez, exdirector del centro, fue condenado a 25 años de prisión, a Carlos Rodas, exsecretario de Bienestar Social, con 25 años de prisión por su responsabilidad directa en los hechos, las penas más altas impuestas.

Brenda Chamán, entonces encargada del área de pedagogía, fue condenada a 17 años, mientras que el subinspector, Luis Pérez, deberá cumplir 15 años de cárcel.

Lucinda Marroquín, jefa del personal policial asignado al resguardo, recibió una pena de 13 años, y Gloria Castro, exdefensora de la niñez de la Procuraduría de los Derechos Humanos, fue sentenciada a 6 años, la pena más baja del proceso.

Lucinda Marroquín recibe condena por la tragedia del Hogar Seguro. (Foto: archivo/Soy502)

El único absuelto fue Harold Flores, exjefe de la Procuraduría General de la Nación (PGN), ya que el tribunal consideró que no quedó acreditada su competencia funcional para tomar decisiones en los momentos clave de la crisis.

Además de las condenas, el tribunal ordenó abrir nuevas investigaciones penales. Entre ellas, destaca la solicitud de esclarecer la posible responsabilidad del expresidente Jimmy Morales, quien habría ordenado incrementar la presencia de agentes de la Policía Nacional Civil en el recinto.

También se investigará la actuación de Carlos Beltetón, asesor presidencial, y se revisarán los audios y registros de comunicación de las adolescentes durante las horas previas al incendio.