Jueza escucha las últimas peticiones de los acusados en el caso Hogar Seguro

Jueza cierra debate del caso Hogar Seguro y escucha últimas peticiones de los siete acusados

Este 12 de agosto, la jueza Ingrid Cifuentes escuchó las últimas palabras de los siete acusados en el caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Cada uno pidió que se les declare inocentes.

El cierre de un juicio que ha tardado años en llegar a este punto.

Los acusados apelaron a la conciencia de la juzgadora, quien emitirá su fallo este mismo día.

El primero en ser llamado al estrado fue Armando Pérez Borja, exagente de la PNC, a quien se le acusa de maltrato y abuso de autoridad.

"Con respeto y humildad, le pido a usted, honorable juzgadora, que su fallo sea absolutorio, la verdad ya fue dicha", expresó.

Le siguió Santos Torres, exfuncionario de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), enfrentó al tribunal acusado de cinco delitos, "soy padre de cinco hijos. Uno falleció. Yo sé cómo se cuida a un adolescente. Pido que se me declare inocente", dijo, aludiendo a su experiencia familiar como parte de su defensa.

Lucinda Marroquín, exagente de la PNC “Pido que se haga justicia y se me declare inocente”. (Foto: Archivo/Soy502)

También fue llamada al estrado Lucinda Marroquín, quien enfrenta cargos por maltrato contra personas menores de edad, homicidio culposo y lesiones culposas.

"Yo no firmé ni recibí ninguna asignación oficial. Solo llegué a prestar apoyo. Soy madre, y sé lo que significa el dolor de perder un hijo. Pido que se haga justicia y se me declare inocente", dijo, con voz firme.

#CasoHogarSeguro Audiencia de resolución en el caso del #HogarSeguro en el que perdieron la vida 41 niñas y 15 sobrevivieron al incendio. Sintonizala en este https://t.co/pwQ6oKe5op pic.twitter.com/n69Omi2QSe — Verdad y Justicia en Guatemala (@VerdadJusticiaG) August 12, 2025

Uno de los rostros visibles del caso, Carlos Rodas, también de la SBS, reiteró su inocencia ante una posible condena de 131 años.

"No se acreditó que yo haya ordenado o presenciado los hechos. Jamás le hice daño a esas niñas. Pido que se me declare inocente", sobre él pesa una de las mayores responsabilidades institucionales.

Gloria Castro, compartió el costo personal del proceso: "No sugerimos encierro, sino resguardo. Me retiré cuando los adolescentes estaban tranquilos. He perdido mi trayectoria. Pido justicia y que no se nos criminalice por cumplir con nuestro deber."

Se Cierra el Juicio del Caso Hogar Seguro, el fallo será leído este 12 de agoasto a las 11:00 A.M. (Foto: Verdad y Justicia/Soy502)

A Harold Flores se le imputan homicidio culposo y lesiones "Sé que usted conoce el Derecho, confío en que su sentencia será justa, solicito que sea absolutoria", indicó de manera breve.

La acusada por incumplimiento de deberes, homicidio culpuso y lesiones es Brenda Chaman expresó: "No entiendo por qué estoy aquí. Era supervisora, no tomaba decisiones, que haya justicia".

La juez Ingrid Cifuentes dio por cerrado el debate oral y convocó a todas las partes para el fallo final.

Por su parte, cerca de 29 organizaciones y colectivos de sociedad civil reafirmaron su compromiso con la búsqueda de justicia para las 56 niñas víctimas del caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

En un pronunciamiento público, exigieron que la sentencia judicial garantice una reparación integral y transformadora, basada en los principios de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y, sobre todo, garantías de no repetición.

Asimismo, instaron al Estado a reformar de manera urgente el Sistema de Abrigo y Protección, para evitar que estos espacios continúen siendo utilizados como botín político o permanezcan bajo la gestión de personas sin la preparación adecuada.