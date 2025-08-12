Jueza ordena investigar a Jimmy Morales por tragedia del Hogar Seguro

-

El tribunal que dictó sentencia por la tragedia del Hogar Seguro ordenó investigar al expresidente Jimmy Morales por su posible responsabilidad en los hechos

El Tribunal Séptimo de Sentencia Penal ordenó este 12 de agosto abrir nuevas investigaciones penales relacionadas con la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en la que murieron 41 niñas y otras 15 resultaron gravemente heridas en marzo de 2017.

Entre las nuevas diligencias figura la investigación del expresidente Jimmy Morales, quien habría ordenado reforzar con más agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) el resguardo del centro, decisión que, según el tribunal, podría haber influido en la cadena de hechos que culminaron en el incendio.

También se ordenó esclarecer el rol de Carlos Beltetón, entonces asesor presidencial, cuya actuación fue señalada por varios testigos. Además, se analizarán audios y registros de comunicación grabados por las propias adolescentes antes del incendio, los cuales podrían aportar elementos clave para el esclarecimiento total del caso.

Estas medidas fueron dictadas tras emitir sentencia condenatoria contra seis exfuncionarios, mientras que uno de los acusados fue absuelto por falta de pruebas. El tribunal consideró que aún existen responsabilidades pendientes de ser esclarecidas.

Tribunal ordena investigar a Jimmy Morales por tragedia en Hogar Seguro. (Foto: archivo/Soy502)

Resolución del tribunal

El 8 de marzo de 2017, según explicó la jueza, un asesor del entonces presidente Jimmy Morales solicitó la presencia de 100 agentes adicionales de la Policía Nacional Civil (PNC) en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, según testimonios recabados durante el juicio. La solicitud incluía la instrucción de que los agentes no podían retirarse del lugar.

Nery Ramos, exdirector de la PNC, declaró que tenía conocimiento de los hechos ocurridos desde el día anterior, y que también fue contactado por el comisionado Maldonado. Ramos manifestó que, tras recibir una llamada directa del presidente, se rompió la cadena de mando institucional, razón por la cual informó al entonces ministro de Gobernación.

Carlos Beltetón López, asesor presidencial, admitió haber llegado al lugar, pero aseguró que lo hizo a título personal, "solo a llevar café". Sin embargo, análisis comunicacionales y testimonios contradicen su versión. Algunos testigos indicaron que Beltetón dio instrucciones en el sitio, mientras que otros mencionaron que solicitó mantenerse al tanto de la situación y confirmó con el director de la PNC si las órdenes provenían realmente del presidente.