Anuncian la trigésima sexta edición de la Carrera Internacional de la Luz y el Sonido

El Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala presentó la trigésima sexta edición de la Carrera Internacional de la Luz y el Sonido, la cual se llevará a cabo el domingo 12 de octubre a las 7:30 horas, iniciando en la 12 calle y Avenida Reforma, de la zona 9.
En esta carrera participarán más de 1,500 corredores nacionales e internacionales en las ramas femenina y masculina. Puedes elegir el recorrido entre 5k y 10k.
Los participantes sin discapacidad podrán inscribirse con un aporte de Q125 que incluye un kit deportivo compuesto por medalla, chip, sportbag y playera.
La inscripción se encuentra habilitada a partir de la fecha. Si quieres pagar con tarjeta de crédito, puedes ingresar aquí. Para el registro con pago con transferencia o depósito, pueden dar clic aquí.
El kit deportivo será entregado el sábado 11 de octubre de 8:00 a 16:00 horas en las instalaciones del Hospital de Ojos y Oídos Dr. Rodolfo Robles Valverde, ubicado en Diagonal 21, 19-19, Zona 11.