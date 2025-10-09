Versión Impresa
Triple colisión en Calzada Roosevelt deja una persona herida

  • Por Susana Manai
09 de octubre de 2025, 07:26
Tras el percance una persona fue trasladada a un centro asistencial. (Foto: MuniMixco)

Hasta el momento se desconocen las causas de este accidente. 

La mañana de este jueves se reportó una triple colisión ocurrida en el kilómetro 14.5 de la Calzada Roosevelt, ruta CA-11, en jurisdicción de Mixco.

En el accidente estuvieron involucrados un vehículo, un picop y una motocicleta, según informó la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial)

De acuerdo con el reporte, una persona fue trasladada a un centro asistencial tras el percance.

Tránsito afectado

El hecho provoca la obstrucción de los carriles izquierdo y central con dirección al occidente, lo que genera complicaciones en la circulación vehicular.

En el lugar se encuentran agentes de tránsito y de la Policía Nacional Civil (PNC) para brindar seguridad vial y regular el paso en la zona.

(Foto: MuniMixco)
(Foto: MuniMixco)

