Capturan a tres agentes de la PNC tras denuncia por secuestro en una subestación

-

Los agentes negociaron una cantidad de dinero a cambio de no consignar a la víctima.

TE PUEDE INTERESAR: Aparecen más víctimas de los Piratas de la Muerte, MP imputa nuevos hechos

Tres agentes de la PNC fueron detenidos al ser señalados por secuestro y falsedad ideológica, tras una denuncia anónima.

El caso se relaciona con un incidente ocurrido el 23 de julio de este año. Ese día, dos mujeres que se desplazaban en un automóvil en Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco, fueron interceptadas por los agentes de la autopatrulla GUA 16229.

la Inspectoría General de la PNC informó a la fiscalía y recopiló pruebas para la orden de captura. (Foto: PNC)

Según los informes policiales, una de ellas fue llevada a la subestación, y los policías exigieron a sus familiares un pago de Q10 mil a cambio de su liberación, sin mencionar los motivos de la detención. Tras las negociaciones, los familiares y la víctima reunieron Q2,200 para entregarlo a los agentes.

La investigación inició tras recibir la denuncia, donde la Inspectoría General de la PNC informó a la fiscalía y recopiló pruebas que respaldaron la solicitud de captura ante un juzgado.

Agentes capturados

Los agentes capturados fueron identificados como Lauriano "N" detenido en Tierra Nueva I, Chinautla, donde prestaba servicio en la subestación local. Erlin "N" fue capturado en la colonia El Milagro, zona 6 de Mixco, y Joseline "N" en zona 6 de Quetzaltenango.

Los agentes capturados exigieron un pago de Q10 mil a cambio de no detener a su víctima. (Foto: PNC)

Las autoridades enfatizaron que la población puede reportar irregularidades de manera confidencial a través de la línea 1531 del Centro Anticorrupción Policial.