Fermín López: "Necesitábamos esta victoria. Ahora, vamos por el Clásico".

Fermín López fue el gran protagonista de la victoria del Barcelona contra el Olympiacos (6-1) en la Champions, al contribuir con un triplete, algo que destacó como "un sueño cumplido"
EN CONTEXTO: Barcelona aplasta (6-1) al Olympiacos con triplete incluido de Fermín López
"Estoy muy contento, porque necesitábamos una victoria así. Acabamos con buenas sensaciones y ahora a pensar en el Clásico", comentó Fermín, quien fue considerado como mejor jugador del partido (MVP).
El onubense, pese a la felicidad por el triplete, aseguró que tiene que "seguir trabajando". "Estoy muy agradecido a todo equipo y esperemos seguir con esta dinámica", comentó.
Sobre su posición en el campo, en la demarcación de mediocentro, Fermín López afirmó que se siente cómodo y recordó que también lo puede hacer bien llegando al área, donde puede anotar y dar asistencias.
"Tenemos muy buenas sensaciones ante un partido muy importante. Esperemos hacer gran partido y conseguir la victoria en el Bernabéu", expresó.
Preguntado sobre si se siente titular, Fermín López comentó que eso es algo que decide Hansi Flick. "Lo intento demostrar en el campo para tener oportunidades", dijo.