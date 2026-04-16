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Rescatan a un gavilán que ingresó a una vivienda en Alta Verapaz

  • Por Geber Osorio
16 de abril de 2026, 15:06
Un gavilán que se encontraba dentro de una vivienda fue rescatado este&nbsp;jueves. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Un gavilán que se encontraba dentro de una vivienda fue rescatado este jueves. (Foto: Bomberos Voluntarios)

El ave se encontraba desorientada y tras su rescate fue entregada al Conap para que fuera resguardada y liberada.

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Un gavilán pollero ingresó a una vivienda ubicada en la colonia Trinidad, en el municipio de Carchá, en el departamento de Alta Verapaz.

Bomberos Voluntarios fueron alertados por vecinos del sector que se sorprendieron al ver esta ave, para que pudiera ser rescatada, ya que aparentemente se encontraba desorientada en el lugar.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

Por lo tanto, los socorristas se encargaron de lograr atrapar y rescatar con vida al gavilán, el cual fue entregado posteriormente al Consejo Nacional de Áreas Protegidas en Guatemala (Conap) para su resguardo y liberación segura.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

El gavilán pollero

Esta especie es una pequeña ave rapaz muy adaptable, común en zonas urbanas y rurales de América, encontrándose desde el sur de México hasta Uruguay.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

Es principalmente carnívoro, se alimenta de grandes insectos, lagartijas, serpientes y pájaros pequeños, incluyendo pollos, siendo esta la razón de su nombre, por su hábito de llevarse pollos de los gallineros.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

Puede medir aproximadamente 35 centímetros y pesar aproximadamente 295 gramos. Habita comúnmente en sabanas, montes y bosques.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

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