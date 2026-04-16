Rescatan a un gavilán que ingresó a una vivienda en Alta Verapaz

El ave se encontraba desorientada y tras su rescate fue entregada al Conap para que fuera resguardada y liberada.
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Un gavilán pollero ingresó a una vivienda ubicada en la colonia Trinidad, en el municipio de Carchá, en el departamento de Alta Verapaz.
Bomberos Voluntarios fueron alertados por vecinos del sector que se sorprendieron al ver esta ave, para que pudiera ser rescatada, ya que aparentemente se encontraba desorientada en el lugar.
Por lo tanto, los socorristas se encargaron de lograr atrapar y rescatar con vida al gavilán, el cual fue entregado posteriormente al Consejo Nacional de Áreas Protegidas en Guatemala (Conap) para su resguardo y liberación segura.
El gavilán pollero
Esta especie es una pequeña ave rapaz muy adaptable, común en zonas urbanas y rurales de América, encontrándose desde el sur de México hasta Uruguay.
Es principalmente carnívoro, se alimenta de grandes insectos, lagartijas, serpientes y pájaros pequeños, incluyendo pollos, siendo esta la razón de su nombre, por su hábito de llevarse pollos de los gallineros.
Puede medir aproximadamente 35 centímetros y pesar aproximadamente 295 gramos. Habita comúnmente en sabanas, montes y bosques.