La triste historia detrás de "Justice League: Snyder Cut"

El cineasta Zack Snyder finalmente pudo estrenar la película de "Justice League" que quería. Este 18 de marzo de 2021, miles de fanáticos en el mundo ven el "Snyder Cut" de cuatro horas de duración y justo al final encontraron una dedicatoria a Autumn Snyder, la hija fallecida del director.

___

___

Luego de las críticas que recibiera Snyder por su película "Batman Vrs Superman", principalmente por el giro final en el trama, el cineasta se embarcaba en el otro proyecto "Justice League". Era 2017 y el director no tenía el respaldo de los ejecutivos de Warner Bross.

La película de "Batman Vrs Superman", pese a las críticas, recaudó una taquilla de 872.7 millones de dólares, esto permitió a Warner entrar en competición con Marvel Studios y apostarían por La Liga de la Justicia para triunfar, pero pidieron a Snyder ya no ser tan oscuro ni violento, a lo cual claramente este se opuso. La película ya estaba terminada y estaba en posproducción.

Mintras Snyder libraba el pulso entre los ejecutivos y su obra, ocurrió la tragedia: Autumn Snyder, hija del director, se suicidó a los 20 años. Esto devastó al cineasta quien decidió abandonar el proyecto.

La trágica noticia se confirmó el 22 de mayo de 2017, la muerte había sucedido unos meses atrás. Según Hollywood Reporter, Snyder dijo que se retiraría del mega proyecto para lidiar con la repentina muerte de su hija. La esposa de Snyder, Deborah Snyder, productora de Justice League, también se tomó un descanso "para concentrarse en la curación de su familia".

Autumn Snyder se suicidó a los 20 años en marzo de 2017. Esto devastó a su padre, Zack Snyder, quien abandonó la dirección de Justice League en aquella oportunidad.

"En mi mente, pensé que era una cosa catártica volver al trabajo, simplemente encerrarme y ver si esa era la forma de hacerlo", dijo muy afectado Snyder en una entrevista en aquel entonces, con Deborah sentada a su lado.

“Las exigencias de este trabajo son bastante intensas. Es absorbente. Y en los últimos dos meses, me di cuenta ... He decidido dar un paso atrás de la película para estar con mi familia, estar con mis hijos, que realmente me necesitan. Todos lo están pasando mal. Lo estoy pasando mal ", dijo.

El estreno de "Justice League" y el reclamo

En ausencia de Snyder, Warner decidió fichar a Joss Whedon (director de "Avengers: Age of Ultron) para terminar el proyecto. Sin embargo, Whedon no solo concluyó la película, sino que le quitó el tono oscuro, agregó más chistes y la hizo más "ligera", como el estudio deseaba.

La película recaudó 657.9 millones en la taquilla. Una cifra nada despreciable, pero fue criticada con dureza, no solo por los fanáticos sino por la crítica en general. Aunque muchos la disfrutaron, Whedon confesó poco después que no utilizó mucho material que ya estaba filmado por Snyder.

Poco después del estreno, los fanáticos exigieron el "Snyder Cut". Zack Snyder, director de grandes películas como "300", "The Watchmen", "Man Of Steel", acostumbra a lanzar un corte nuevo con escenas extra, por ejemplo: "Batman Vrs Superman" tiene su "Snyder Cut".

En mayo de 2020, en pleno auge del Covid-19 por el mundo, Zack Snyder anunció que retomaría el proyecto y haría el tan ansiado "Snyder Cut" de "Justice Ligue".

La otra película estrenada

Este 18 de marzo, HBO Max estrenó en el mundo "Justice League: Snyder Cut" de cuatro horas de duración. Debido a que esta plataforma no está disponible en todo el mundo. Existen otros servicios de streaming que tienen la película.

Para verla en Guatemala están disponible en Cinépolis Klic y en Google Play. El costo del alquiler de la película es de Q100.

La duda que muchos fanáticos tenían era si solo se tratarían de escenas no reveladas. Si embargo, con mucha sorpresa, los seguidores encontraron una película diferente desde el primer minuto. La crítica especializada se rinde ante la película que han calificado de espectacular y épica.

Los fanáticos señalan que lo visto en la primera película solo fue un pequeño vistazo de lo que sucede en realidad, de la visión que Snyder tenía que debió dejar en suspenso. Finalmente, se hizo justicia a una película y Snyder pudo cerrar el ciclo. La película cierra con dos palabras que transmiten la dedicación entera que el director entregó para este proyecto: "For Autumn" (Para Autumn).

(Foto: Twitter)

*Con información de The Hollywood Reporter, Cinemascomics, y Sensacine.