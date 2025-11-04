Triunfo red: Courtois no es suficiente y Real Madrid cae en Liverpool

-

El Liverpool consiguió este martes una valiosa victoria por 1-0 sobre el Real Madrid en Anfield, en la cuarta jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025-2026.

El único gol del encuentro lo marcó Alexis Mac Allister al minuto 61, en un partido donde los "Reds" mostraron una clara superioridad y dominaron gran parte de las acciones.

El conjunto dirigido por Arne Slot impuso un ritmo intenso desde el inicio, generando múltiples ocasiones de peligro ante un Real Madrid que se sostuvo gracias a la brillante actuación de Thibaut Courtois. El guardameta belga fue la gran figura del encuentro, con intervenciones decisivas que evitaron una goleada y mantuvieron con vida al equipo español hasta el final.

Pese al esfuerzo defensivo del conjunto merengue, el gol de Mac Allister terminó marcando la diferencia en una noche en la que Liverpool volvió a mostrar su mejor versión, tras varias semanas de resultados irregulares tanto en la Premier League como en otras competiciones.

Con este triunfo, los ingleses se reenganchan en la lucha por la clasificación al llegar a 9 puntos y recuperan confianza justo en un momento clave de la temporada. Para los merengues de Xabi Alonso, esta es su primera derrota en la Champions.