"True Guatemala": la serie de alto nivel que pone al país en el mapa mundial

El Inguat presentó "True Guatemala", una producción nacional que llega a plataformas de streaming.

Con una visión ambiciosa y el sueño de posicionar a Guatemala en las grandes plataformas internacionales, se lanzó oficialmente la serie documental "True Guatemala", una producción nacional que celebra la riqueza cultural, natural e histórica del país a través de seis episodios de 30 minutos cada uno.

Guatemala debuta en Prime Video con serie de turismo de clase mundial, una producción nacional de seis episodios. (Foto: Estuardo Paredes /Nuestro Diario)

Esta producción, que tomó más de un año entre grabación, edición y postproducción, superó con éxito los rigurosos estándares de calidad para ser aceptada en plataformas de nivel mundial.

El proyecto ha sido calificado como la mejor serie de promoción turística a nivel global, debido a la calidad de su narrativa envolvente y su nivel técnico de clase internacional.

Dirigida por Karla Molina, quien se encargó de identificar a los personajes e historias que mejor representan el espíritu guatemalteco, la serie retrata los volcanes, las costas, la riqueza natural, la herencia de la era maya, el tejido cultural diverso y la modernidad del país.

Tierra de Volcanes Costas Riquezas Naturales Legado Maya Tejido de Culturas Modernidad, situado en su mayoría en la Ciudad de Guatemala

El lanzamiento oficial contó con la presencia del director general del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), Harris Whitbeck, quien también funge como conductor de la serie, y del productor ejecutivo Pablo López.

"True Guatemala" un serie que conecta y emociona, la esencia de un país contada en seis capítulos inolvidables. pic.twitter.com/Emre0FswT0 — Sucely Contreras (@SuContreras_tv) October 14, 2025

"True Guatemala" estará disponible a partir del 15 de octubre en Amazon Prime Video, Tastemade y Claro Video, llegando a audiencias en Estados Unidos, Canadá, América Latina y Europa.

Además, se prevé su difusión en canales nacionales para acercar estas historias también al público guatemalteco.

Whitbeck destacó que el objetivo del proyecto no solo es promover Guatemala como un destino turístico en el extranjero, sino también reavivar el interés de los propios guatemaltecos por conocer su país, mostrándoles historias auténticas que inspiran y conectan con la identidad nacional.

Harris Whitbeck, director general de INGUAT es el conductor de la serie True de seis episodios para enamorar al mundo. (Foto: Estuardo Paredes /Nuestro Diario)

Cada episodio está construido alrededor de personajes estructurales y temáticas distintas que

La serie promete ser una fuente de inspiración duradera y una herramienta valiosa para la diplomacia cultural, ya que INGUAT distribuirá copias a través de su red de embajadas y consulados para promover Guatemala desde el exterior.

La producción tuvo una inversión total de 700 mil dólares, cubriendo los seis episodios, más de 700 fotografías, publicidad digital y otras acciones estratégicas. Todo el equipo que participó en el proyecto es 100% guatemalteco, compuesto por un grupo pequeño y altamente capacitado en cine y producción audiovisual.

Hoy compartimos con la prensa True Guatemala, la serie que muestra al mundo las historias, paisajes y voces que hacen único a nuestro país. pic.twitter.com/75Aq5N0zwZ — Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- (@InguatPrensa) October 14, 2025

La elección de Amazon Prime Video como plataforma principal responde al perfil del público objetivo, que busca contenido de alta calidad sobre destinos auténticos y únicos.

"Como periodista, he aprendido que las historias más poderosas son las verdaderas. 'True Guatemala' nos conecta con esas realidades profundas, con la esencia del país, y nos invita a vivirlas, sentirlas y, sobre todo, compartirlas con el mundo." afirmó Harris Whitbeck, director general de INGUAT y conductor de la serie.

"Tierra de espectáculos, lava, cenizas y horizontes teñidos de fuego al amanecer", así se describe Guatemala en esta serie, narrada por Harris Whitbeck, que promete descubrir el alma del país, una historia a la vez.