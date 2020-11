Trump abandona demanda en Arizona por votos electorales

El equipo legal de Donald Trump dijo este viernes 13 de noviembre que ya no buscan una intervención de un tribunal para recuperar los votos electorales en Arizona.

La campaña de Donald Trump, candidato del partido Republicano y actual presidente que busca su reelección, presentó una demanda en contra del estado de Arizona señalando que algunos votos emitidos en el condado de Maricopa fueron rechazados "indebidamente".

De acuerdo con una publicación de The Wall Street Journal, Kory Langhofer, abogado de la campaña de Trump, dejó claro que la campaña no estaba alegando ningún fraude electoral, sino que afirmó que algunos trabajadores electorales enviaron boletas con errores de los votantes que no pudieron corregir.

El número de votos en disputa era de menos de 200 y el abogado señaló, al cierre de la audiencia, que no pedirán a los funcionarios electorales que volvieran a contabilizar esas boletas ya no tienen la capacidad para afectar el resultado de la contienda en ese estado.

QUE NO SE TE PASE:

En una presentación el viernes por la mañana, Langhofer dijo a la corte estatal de Arizona: "Desde el cierre de la audiencia de ayer, la tabulación de votos en todo el estado ha hecho innecesario un fallo judicial sobre los electores presidenciales". Todavía podrían verse afectadas dos votaciones en contra, escribió.

Un portavoz de la campaña de Trump dijo que la campaña continúa explorando sus opciones en Arizona, y que "los votantes en persona, que probablemente eran predominantemente votantes de Trump, se vieron privados de sus derechos al hacer que sus votos fueran expulsados ​​por las máquinas en el condado de Maricopa".

La oficina del Secretario de Estado de Arizona ha disputado las acusaciones en la demanda y dijo que no había evidencia de que los votos no se contaran. Se espera que el juez celebre otra audiencia en el caso el viernes por la tarde.

Biden gana en Arizona

Biden ganó en Arizona por más de 11 mil votos y sumo otros 11 votos en el Colegio Electoral, según las cadenas NBC, CBS, ABC y CNN

La cadena Fox News y la agencia de noticias The Associated Press (AP) dieron por ganador a Biden en Arizona en la misma noche de la elección para enojo del presidente Donald Trump. Emero los otros medios se abstuvieron de dar resultados debido a lo reñido de la batalla.

*Con información de The Wall Street Journal y AFP