Trump afirma que está "mucho mejor" y que volverá "pronto"

El presidente de Estados Unidos aseguró la tarde de este sábado que se siente "mucho mejor", tras haber contraído Covid 19, y prometió que "pronto" volverá a sus actividades.

"Llegué aquí y no me sentía muy bien", dijo Trump, de 74 años, quien está siendo tratado en el hospital militar Walter Reed.

"Me siento mucho mejor ahora. Estamos trabajando duro para que pueda volver", afirmó en un video divulgado en su cuenta de Twitter, aparentemente grabado en ese hospital.

"Pienso que volveré pronto y deseo terminar la campaña (electoral) de la forma en la que la empezamos", agregó.

Horas antes, varios medios estadounidenses y el diario español, El País, reportaron que el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, dio una descripción más alarmista del estado de salud de Trump: "Los signos vitales del Presidente en las últimas 24 horas han sido muy preocupantes, y las próximas 48 horas serán críticas. Todavía no hemos tomado un camino claro hacia la recuperación", señaló.

El video de Trump no está fechado y, aparentemente, está filmado en el hospital, pero se ignora si fue hecho antes o después de lo informado por Meadows, cuyo mensaje mensaje contrastaba con el del médico de la Casa Blanca, Sean Conley, cuyo tono fue mucho más optimista.

"Esta mañana el presidente está muy bien", había asegurado Conley.

Trump sufría de fiebre, tos, congestión leve y fatiga, pero los síntomas "se están reduciendo y mejorando", dijo, y agregó que el mandatario no había tenido fiebre en las últimas 24 horas y que su nivel de saturación de oxígeno era normal, al 96%.

"No tuve otra opción que exponerme" al Covid-19, dijo Trump en su video.

"Simplemente no quería quedarme en la Casa Blanca. No podía quedarme encerrado en la habitación de arriba totalmente seguro. Como líder, hay que enfrentar los problemas. No ha habido ningún gran líder que no hiciera eso", añadió.

"Estoy empezando a estar bien", dijo igualmente, y agregó que los próximos días serán el "verdadero test" de su recuperación.