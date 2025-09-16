Trump anuncia que EEUU y China llegaron a un acuerdo sobre TikTok

-

Washington y Pekín alcanzaron un acuerdo para que la red social TikTok pase a ser de propiedad estadounidense, con lo cual evitaría ser prohibida en Estados Unidos, anunció el presidente Donald Trump.

Con casi 2,000 millones de usuarios en el mundo, TikTok es propiedad de la empresa de internet ByteDance, con sede en China. Pero según una ley estadounidense no podrá operar en Estados Unidos a menos que la casa matriz ceda el control a estadounidenses.

"Tenemos un acuerdo sobre TikTok. He llegado a un acuerdo con China, hablaré con el presidente Xi (Jinping) el viernes para confirmar todo", señaló Trump a periodistas al partir de la Casa Blanca para una visita de Estado al Reino Unido.

El acuerdo se había anunciado el lunes tras dos días de conversaciones en Madrid entre el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el vice primer ministro chino He Lifeng.

Según Bessent, el protocolo prevé que la plataforma de videos cortos pase a control estadounidense con la entrada o incremento de capital de uno o más inversores radicados en Estados Unidos.

Un acuerdo marco para resolver la disputa entre Estados Unidos y China sobre TikTok prevé que la plataforma de redes sociales pase a estar bajo control estadounidense, declaró el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en Madrid el 15 de septiembre de 2025. (Foto: AFP)

El lunes, Wang Jingtao, adjunto al responsable de la Administración China del Ciberespacio (CAC), indicó que las partes habían llegado a un acuerdo sobre "el uso bajo licencia del algoritmo" y otras funcionalidades protegidas por propiedad intelectual.

El acuerdo también implica que ByteDance "confíe la gestión de los datos y la seguridad de los contenidos de los usuarios estadounidenses" a un tercero, según el dirigente chino.

Este tema de la propiedad del algoritmo y el control de los datos de los usuarios está en el centro de las preocupaciones de los legisladores estadounidenses.

El Congreso adoptó en 2024 una ley que obliga a ByteDance a ceder el control de TikTok bajo pena de prohibición en Estados Unidos.

Este texto pretendía evitar que las autoridades chinas pudieran acceder a datos personales de usuarios de TikTok en Estados Unidos o influir en la opinión estadounidense a través del poderoso algoritmo de la red social.

TikTok admitió que empleados radicados en China habían accedido a datos de usuarios estadounidenses, pero aseguró que nada había sido comunicado al gobierno chino.