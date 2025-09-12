Donald Trump confirma detención de sospechoso por muerte de Charlie Kirk

-

Charlie Kirk es recordado por su influencia entre la juventud estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este viernes sobre la captura del presunto responsable de la muerte del activista conservador Charlie Kirk, tras una operación de búsqueda.

Durante una entrevista transmitida en vivo por Fox News, Trump declaró que la detención fue posible gracias a que una persona cercana al sospechoso lo entregó a las autoridades.

"Alguien muy cercano a él lo entregó", dijo Trump en una entrevista en vivo con Fox News.

Por su estilo de debate y su crítica a lo que él denominaba "ideología woke" lo había convertido en una figura reconocida dentro del sector conservador estadounidense. (Foto: AFP)

Asesinato de Charlie Kirk

El mandatario confirmó el pasado miércoles 10 de septiembre que Kirk perdió la vida después de recibir un disparo durante una presentación en una universidad de Utah.

Visitantes visitan un monumento en memoria de Charlie Kirk. (Foto: AFP)

En un mensaje publicado en la red social Truth Social, Trump señaló que el activista tuvo un papel relevante entre la juventud estadounidense y expresó sus condolencias a la esposa de Kirk, Erika, y a su familia en nombre suyo y de su esposa, Melania.

Así fue visto Kirk minutos antes de ser atacado:

BREAKING Thousands of College Students at Utah Valley University here to see Charlie Kirk



WE ARE SO FREAKING BACK



America is waking up ❤️ pic.twitter.com/h04lEOL0tw — MAGA Voice (@MAGAVoice) September 10, 2025

*Con información de AFP