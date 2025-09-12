Versión Impresa
Donald Trump confirma detención de sospechoso por muerte de Charlie Kirk

  • Por Susana Manai
12 de septiembre de 2025, 07:10
Un monumento improvisado en el Hospital Regional de Timpanogos en honor al activista político Charlie Kirk. (Foto: AFP)&nbsp;

Un monumento improvisado en el Hospital Regional de Timpanogos en honor al activista político Charlie Kirk. (Foto: AFP) 

Charlie Kirk es recordado por su influencia entre la juventud estadounidense. 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este viernes sobre la captura del presunto responsable de la muerte del activista conservador Charlie Kirk, tras una operación de búsqueda.

Durante una entrevista transmitida en vivo por Fox News, Trump declaró que la detención fue posible gracias a que una persona cercana al sospechoso lo entregó a las autoridades.

"Alguien muy cercano a él lo entregó", dijo Trump en una entrevista en vivo con Fox News. 

Por su estilo de debate y su crítica a lo que él denominaba "ideología woke" lo había convertido en una figura reconocida dentro del sector conservador estadounidense. (Foto: AFP)
Por su estilo de debate y su crítica a lo que él denominaba "ideología woke" lo había convertido en una figura reconocida dentro del sector conservador estadounidense. (Foto: AFP)

Asesinato de Charlie Kirk

El mandatario confirmó el pasado miércoles 10 de septiembre que Kirk perdió la vida después de recibir un disparo durante una presentación en una universidad de Utah. 

Visitantes visitan un monumento en memoria de Charlie Kirk. (Foto: AFP)
Visitantes visitan un monumento en memoria de Charlie Kirk. (Foto: AFP)

En un mensaje publicado en la red social Truth Social, Trump señaló que el activista tuvo un papel relevante entre la juventud estadounidense y expresó sus condolencias a la esposa de Kirk, Erika, y a su familia en nombre suyo y de su esposa, Melania.

Así fue visto Kirk minutos antes de ser atacado:

 

 

*Con información de AFP

  • Últimas noticias de Guatemala

