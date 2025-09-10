Donald Trump confirma que Charlie Kirk murió tras recibir un disparo

Kirk falleció horas después de ser atacado en una Universidad de Estados Unidos.
El presidente Donald Trump confirmó este miércoles 10 de septiembre que el activista conservador y creador de contenido estadounidense Charlie Kirk, falleció tras recibir un disparo durante una presentación en una universidad de Utah.
En su mensaje publicado en la red social Truth Social, Trump señaló que Kirk tenía un papel destacado entre la juventud estadounidense y destacó su influencia en el ámbito político y social.
El presidente Trump agregó que Kirk era apreciado por muchos y envió condolencias a su esposa, Erika, y a su familia, asegurando que él y su esposa Melania les transmiten su apoyo en este momento.
*Con información de AFP