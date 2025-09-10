Versión Impresa
Donald Trump confirma que Charlie Kirk murió tras recibir un disparo

  • Por Susana Manai
10 de septiembre de 2025, 15:29
Charlie Kirk fue víctima de un ataque directo durante una presentación en la Universidad del Valle de Utah.&nbsp;(Foto: Patrick T. Fallon /AFP)

Kirk falleció horas después de ser atacado en una Universidad de Estados Unidos. 

El presidente Donald Trump confirmó este miércoles 10 de septiembre que el activista conservador y creador de contenido estadounidense Charlie Kirk, falleció tras recibir un disparo durante una presentación en una universidad de Utah. 

Por su estilo de debate y su crítica a lo que él denominaba "ideología woke" lo había convertido en una figura reconocida dentro del sector conservador estadounidense. (Foto: AFP)
En su mensaje publicado en la red social Truth Social, Trump señaló que Kirk tenía un papel destacado entre la juventud estadounidense y destacó su influencia en el ámbito político y social. 

(Imagen: X)
El presidente Trump agregó que Kirk era apreciado por muchos y envió condolencias a su esposa, Erika, y a su familia, asegurando que él y su esposa Melania les transmiten su apoyo en este momento. 

*Con información de AFP

