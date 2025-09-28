Trump denuncia otro "ataque contra cristianos" tras tiroteo en iglesia mormona

El mandatario se pronunció tras el tiroteo que dejó varios heridos.
EN CONTEXTO: Tiroteo en una iglesia mormona de Michigan deja varios heridos (video)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció el domingo "un nuevo ataque dirigido contra los cristianos" después de un tiroteo e incendio en una iglesia mormona en Michigan, en el norte del país, que dejó un muerto y varios heridos.
"El sospechoso está muerto, pero aún hay mucho por saber. Este parece ser otro ataque dirigido contra los cristianos de Estados Unidos", escribió Trump en su plataforma Truth Social.
Tiroteo e incendio
Un tiroteo e incendio ocurridos este domingo en una iglesia mormona en Michigan, Estados Unidos, dejó varios heridos. El tirador fue abatido por las autoridades.
El incidente ocurrió en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc, a unas 50 millas al norte de Detroit, informó la policía local en una publicación en redes sociales.
Según las investigaciones, entre los heridos hay dos niños.