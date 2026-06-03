Trump dice que las negociaciones con Irán podrían concluir "este fin de semana"

Estados Unidos e Irán podrían llegar finalmente a un acuerdo, en el que se espera la reapertura del estrecho de Ormuz.
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El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este miércoles 3 de junio que las conversaciones con Irán van "muy bien" y que podrían concluir "este fin de semana", pero tampoco descartó que fracasen.
"He oído que la negociación anda muy bien", aseguró a periodistas en el Despacho Oval.
Trump ya manifestó el viernes pasado que iba a tomar su "decisión final" sobre las negociaciones, pero el fin de semana transcurrió sin ningún resultado oficial.
Ambos países intercambiaron luego enfrentamientos en el estrecho de Ormuz, que también impactaron a países vecinos como Kuwait, a pesar del cese al fuego.
"En esa parte del mundo un alto el fuego significa que disparas de manera un poco más moderada", ironizó el presidente.
*Con información de AFP