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Trump dice que las negociaciones con Irán podrían concluir "este fin de semana"

  • Por Geber Osorio
03 de junio de 2026, 15:47
Donald Trump brindó declaraciones este miércoles en el Despacho Oval. (Foto: Getty Images)

Donald Trump brindó declaraciones este miércoles en el Despacho Oval. (Foto: Getty Images)

Estados Unidos e Irán podrían llegar finalmente a un acuerdo, en el que se espera la reapertura del estrecho de Ormuz.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este miércoles 3 de junio que las conversaciones con Irán van "muy bien" y que podrían concluir "este fin de semana", pero tampoco descartó que fracasen.

"He oído que la negociación anda muy bien", aseguró a periodistas en el Despacho Oval.

Trump ya manifestó el viernes pasado que iba a tomar su "decisión final" sobre las negociaciones, pero el fin de semana transcurrió sin ningún resultado oficial.

Ambos países intercambiaron luego enfrentamientos en el estrecho de Ormuz, que también impactaron a países vecinos como Kuwait, a pesar del cese al fuego.

"En esa parte del mundo un alto el fuego significa que disparas de manera un poco más moderada", ironizó el presidente.

Se espera que tras un posible acuerdo, el estrecho de Ormuz sea reaperturado. (Foto: iStock)
Se espera que tras un posible acuerdo, el estrecho de Ormuz sea reaperturado. (Foto: iStock)

*Con información de AFP

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