Trump dice que la guerra en Irán está "prácticamente terminada"

-

A Irán "no le queda nada en sentido militar", mencionó el mandatario estadounidense Donald Trump.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes al canal CBS que la guerra está "prácticamente terminada", ya que Irán ya no tiene "marina" ni "comunicaciones" ni "fuerza aérea".

El presidente estadounidense añadió, en una entrevista telefónica, que el conflicto está "muy avanzado" respecto al calendario de cuatro a cinco semanas que se había fijado anteriormente.

"Sus misiles se han reducido a unos cuantos disparos dispersos. Sus drones están siendo destruidos por todas partes, incluso su producción", añadió.

"Bien mirado, no les queda nada. No queda nada en sentido militar", agregó.

En los últimos días, el presidente estadounidense ha hecho evaluaciones similares de los daños de batalla en conjunto de Estados Unidos e Israel, que comenzaron el pasado 28 de febrero.

Cuando le preguntaron si creía que la guerra podría terminar pronto, Trump dijo a CBS: "El final solo lo tengo claro yo, nadie más".

Trump indicó que el conflicto con Irán está "muy avanzado" respecto al calendario de cuatro a cinco semanas que se había fijado anteriormente. (Foto: The White House)

El estrecho de Ormuz

Trump también advirtió a Irán si intentaba cerrar el estrecho de Ormuz, la vía marítima donde el tránsito de petroleros se ha prácticamente detenido, lo que disparó los precios de la energía en todo el mundo.

Trump explicó que estaba "pensando en tomar el control" de esa zona.

El presidente estadounidense, sin embargo, tuvo pocas palabras para el nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, elegido para reemplazar a su padre fallecido, Ali Jamenei.

"No tengo ningún mensaje para él. Ninguno, en absoluto", dijo Trump, quien añadió que había pensado en otra persona para dirigir Irán.

Trump explicó en otra entrevista con el New York Post que no estaba "contento" con el nombramiento de Mojtaba Jamenei.