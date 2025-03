Donald Trump firma un decreto para "eliminar" el Departamento de Educación

-

El presidente Donald Trump firmó un decreto para "eliminar" el Departamento de Educación, un objetivo de la derecha estadounidense, que ha convertido los colegios en un campo de batalla contra las ideas progresistas.

Este jueves, rodeado de alumnos sentados en pupitres en la sala este de la Casa Blanca, Trump sonrió con el decreto en la mano recién firmado.

Esta orden ejecutiva "empezará a eliminar el Departamento de Educación federal de una vez por todas", declaró.

"Vamos a cerrarlo y cerrarlo lo más rápido posible. No nos está haciendo ningún bien", dijo Trump. "Vamos a devolver la educación a los estados".

El Departamento de Educación, creado en 1979, no puede cerrarse sin la aprobación del Congreso, pero el decreto de Trump probablemente pueda privarlo de fondos y de personal.

Es una de las medidas más drásticas de la reforma del gobierno federal que lleva a cabo con la ayuda del magnate Elon Musk, el rostro visible de la comisión para la eficiencia gubernamental (DOGE) que busca recortar el gasto público.

Demócratas y educadores han fustigado la decisión.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, lo calificó de "toma de poder tiránica" y "una de las medidas más destructivas y devastadoras que Donald Trump ha tomado nunca".

Los líderes republicanos, incluidos los gobernadores Ron DeSantis, de Florida, y Greg Abbott, de Texas, asistieron al acto para la ceremonia de firma.

Trump dice que la medida permitirá ahorrar dinero y mejorar los niveles educativos en Estados Unidos que, según él, están por detrás de los de Europa y China.

La educación ha sido un campo de batalla durante décadas en las guerras culturales de Estados Unidos y los republicanos llevan mucho tiempo queriendo arrebatar su control al gobierno federal.

Un "día hermoso"

El decreto ordena a la secretaria de Educación, Linda McMahon, que "tome todas las medidas necesarias para facilitar el cierre del Departamento de Educación y devolver la autoridad educativa a los estados", según un borrador obtenido por AFP.

Trump prometió en su campaña deshacerse del departamento y devolver sus competencias a los estados, algo similar a lo ocurrido con el derecho al aborto.

El nombramiento de McMahon, exdirectora ejecutiva de World Wrestling Entertainment, para dirigir el departamento ya se interpretó como una señal de que sus días estaban contados.

La Casa Blanca consideró probable que se mantenga un departamento de educación para ocuparse de "funciones críticas", incluidos los préstamos y algunas becas para estudiantes de bajos ingresos.

"El Departamento de Educación será mucho más pequeño de lo que es hoy", declaró la portavoz Karoline Leavitt a periodistas antes de la firma.

La Heritage Foundation celebró la medida. Este centro de reflexión de derecha está detrás del 'Proyecto 2025', que incluye una serie de propuestas conservadores, varias de las cuales han sido adoptadas por Trump.

"Es un día hermoso para desmantelar el Departamento de Educación", estimó en la red social X.

Escuelas de bajos recursos

Tradicionalmente el gobierno estadounidense ha tenido un papel limitado en la educación.

Sólo alrededor del 13% de la financiación de los centros de educación primaria y secundaria proceden de las arcas federales, el resto es financiado por los estados y las comunidades locales.

Pero la financiación federal es inestimable para las escuelas de bajos ingresos y los alumnos con necesidades especiales. Y el gobierno federal ha sido esencial para hacer cumplir las protecciones de derechos civiles claves para los estudiantes.

Trump y su multimillonario asesor Musk ya han desmantelado otras agencias gubernamentales, paralizándolas en la práctica mediante recortes de programas y empleados.

El lunes un juez federal bloqueó una medida similar para el desmantelamiento de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) al estimar que probablemente viola la Constitución estadounidense.

