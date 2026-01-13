"Mantengan las protestas, la ayuda está en camino", le dice Trump a los iraníes

-

En un inicio, las manifestaciones eran en contra del costo de vida, pero con los días se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático de Irán.

El presidente estadounidense Donald Trump alentó este martes 13 de enero a los manifestantes en Irán a continuar con su movimiento y a derrocar a las autoridades de la República Islámica, cuya represión de las protestas acumulan al menos 734 muertos, según una ONG.

"Patriotas iraníes, mantengan las manifestaciones", escribió Donald Trump en su plataforma Truth Social. "He cancelado todas las reuniones con los funcionarios iraníes hasta que cese esta matanza sin sentido de manifestantes. La ayuda está en camino", lanzó.

Trump ha advertido en múltiples ocasiones con intervenir militarmente y ahora en un intento de redoblar la presión, el republicano anunció que impondrá "inmediatamente" aranceles del 25% a los socios comerciales de la República Islámica.

Las autoridades iraníes insisten en que están retomando el control tras las sucesivas manifestaciones, las cuales empezaron desde hace dos semanas.

Al principio, las marchas iban dirigidas contra el costo de vida, pero se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático que ha gobernado desde la revolución de 1979 y que desde 1989 está dirigido por el guía supremo Alí Jamenei.

Protestas en Irán



La población quema los edificios gubernamentales por todo el país. pic.twitter.com/maSXgnI3gv — Alerta Noticias UKR 24 (@UKR_token) January 10, 2026

Plano internacional

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, se declaró "horrorizado" por la represión y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que se propondrán sanciones "rápidamente" en respuesta al "aterrador" número de muertos.

España, Francia, Reino Unido, Finlandia, Dinamarca y Alemania convocaron este martes a diplomáticos iraníes para expresar su "condena" por la represión en las protestas.

Y aunque este martes se restableció la conexión telefónica internacional, los iraníes siguen sin poder acceder a internet desde el 8 de enero en un intento, denuncian organizaciones de derechos humanos, de ocultar la magnitud del derramamiento de sangre.

En videos publicados en redes sociales y geolocalizados por AFP, aparecen cuerpos alineados en una mezquita al sur de la capital.

"La violencia aumenta, las detenciones también. Los opresores disparan indiscriminadamente", contó en Estambul Kian Tahsildari, dando cuenta del testimonio de sus amigos en Mashhad, en el noreste de Irán.

#URGENTE



Irán tiembla: protestas lideradas por mujeres se extienden por todo el país como nunca antes. pic.twitter.com/WVFg18QIOp — Decko. (@Frankzm) January 8, 2026

"Matanzas a gran escala"

La ONG Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, indicó el martes que pudo verificar 734 muertes, incluyendo nueve menores de edad, pero advirtió que la cifra real de víctimas podría superar las 6 mil. Además, reportó que hay más de 10 mil detenidos.

Human Rights Watch (HRW) abundó diciendo que existen "informes fiables de que las fuerzas de seguridad están llevando a cabo matanzas a gran escala".

Según la prensa estatal, decenas de miembros de las fuerzas de seguridad murieron en las protestas. Sus funerales se acabaron convirtiendo en grandes concentraciones a favor del gobierno, que declaró tres días de luto oficial.

El martes, el canciller iraní, Abás Araqchi, declaró a Al Jazeera que el gobierno ordenó que se cortara internet tras verse "confrontado a operaciones terroristas y darse cuenta de que las órdenes venían de fuera del país".

| AHORA — El pueblo de Irán sigue masivamente en las calles. Se cumplen 16 días consecutivos de protestas.



La verdad es que cada día llegan menos imágenes de lo que está pasando porque están capturando las antenas de Starlink.



Se debe actuar ya mismo.pic.twitter.com/JejTAfLeMy — Agustín Antonetti (@agusantonetti) January 12, 2026

*Con información de AFP.