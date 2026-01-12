Trump: EE. UU. impondrá aranceles del 25% a países que comercien con Irán

-

Cientos de personas han fallecido y miles han sido capturadas durante dos semanas de protestas en Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes un arancel del 25% a cualquier país que comercie con Irán, en medio de la violenta represión en Teherán contra la ola de protestas.

"Con efecto inmediato, cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará un arancel del 25% sobre todos los negocios que realice con los Estados Unidos de América. Esta orden es definitiva", declaró Trump en Truth Social.

Los principales socios comerciales de Irán son China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos e Irak, según la base de datos económicos Trading Economics.

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el pasado domingo 11 de enero que, Irán propuso negociaciones tras su amenaza de atacar la República Islámica por la represión que ha dejado cientos de muertos.

"Irán llamó, quieren negociar", dijo Trump a periodistas a bordo del Air Force One, añadiendo que su administración estaba en conversaciones para organizar una reunión con Teherán, aunque advirtió que podría tener que actuar antes.

Irán no reconoció de inmediato los comentarios de Trump, pero su canciller Abbas Araghchi afirmó este lunes que "el canal permanece abierto" con Estados Unidos, aunque insistió en que las conversaciones deben basarse "en la aceptación de intereses y preocupaciones mutuas".

Datos preliminares

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos con sede en Estados Unidos reportó que al menos 648 personas han muerto, con más de 10,600 detenidos durante las dos semanas de protestas. Con internet bloqueado en Irán y las líneas telefónicas cortadas, evaluar las manifestaciones desde el exterior se ha vuelto más difícil.

El régimen iraní no ha ofrecido cifras generales de víctimas, aunque videos que circulan en línea supuestamente muestran decenas de cuerpos en una morgue en las afueras de Teherán.

Irán respondió el lunes convocando a los embajadores de Reino Unido, Alemania, Francia e Italia después de que sus gobiernos expresaran apoyo a las protestas. Alemania, Canadá y la Unión Europea condenaron la violencia del régimen, mientras China expresó su oposición a la interferencia externa y Turquía advirtió que las intervenciones extranjeras solo empeorarían la crisis.

*Con información de Infobae y AFP.