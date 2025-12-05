Donald Trump quiere cambiar el nombre del football americano

-

El presidente de Estados Unidos ha desarrollado una pasión particular por el fútbol a medida que se acerca el Mundial y esta es la declaración que dio en el sorteo del Mundial 2026.

OTRAS NOTICIAS: Conoce cómo quedaron conformados los grupos del Mundial de United 2026

Para los estadounidenses, la palabra "football" designa espontáneamente al football americano, un deporte que se juega principalmente con las manos, completamente diferente de lo que el resto del mundo conoce bajo ese mismo nombre.

Durante el sorteo del Mundial de 2026 que se llevó a cabo este viernes 05 de diciembre, Donald Trump, presidente de Estados Unidos confesó que se debería cambiar el nombre del football americano, considerando que el balón redondo, llamado "soccer" en ese país, merece el nombre de "fútbol".

El presidente de la FIFA Gianni Infantino junto el presidente estadounidense Donald Trump, la presidenta de México Claudia Sheinbaum y el primer ministro de Canadá, Mark Carney en el sorteo. (Foto: AFP)

"Tenemos un pequeño conflicto con otra cosa que se llama football. Pero cuando uno lo piensa (...) esto es el fútbol, no hay duda. Hay que encontrar otro nombre para todo lo que tenga que ver con la NFL (National Football League), el campeonato de football americano", dijo el presidente.

"No tiene ningún sentido, cuando uno lo piensa", agregó.

Por aparte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se encargó de subrayar para el público estadounidense que el Mundial del 2026 será, en términos de importancia, el equivalente a 104 Super Bowls.