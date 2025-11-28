Trump suspenderá la migración a personas provenientes de "países del tercer mundo"

-

El anuncio marca una nueva escalada al segundo mandato de Trump, donde vuelve a destacar luego de las deportaciones masivas.

Donald Trump prometió suspender la migración hacia Estados Unidos a personas provenientes de "países del tercer mundo", esto se debe a que un afgano presuntamente disparó contra dos guardias nacionales en Washington el pasado 26 de noviembre.

"Suspenderé permanentemente la migración desde todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo", escribió el magnate republicano en redes sociales.

El ataque del afgano contra los soldados dejó a una de ellos sin vida. (Foto: AFP)

También mencionó que revocará ¨millones¨ de visas que se aprobaron bajo el mandato del pasado gobernante, Joe Biden.

Por aparte, Trump expresó que pondrá fin a todas las prestaciones y subsidios federales para quienes no sean ciudadanos estadounidenses y que deportará a cualquier extranjero que represente un riesgo para la seguridad del país.

En palabras del mandatario, el objetivo de esta acción será lograr una reducción significativa de las poblaciones ilegales y problemáticas" y "Solo la MIGRACIÓN INVERSA puede resolver completamente esta situación", expresó.

El mandatario espera que con estas acciones se regule la seguridad en el país (Foto: AFP)

Joseph Edlow, director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), anunció revisará el estado migratorio de todos los residentes permanentes provenientes de 19 países.

Más de 1,6 millones de extranjeros con residencia permanente (alrededor del 12% del total de titulares de la llamada "green card") son originarios de países de esa lista, según los últimos datos de inmigración disponibles analizados por AFP.