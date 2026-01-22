Donald Trump lanza en Davos un Consejo de Paz

-

Trump presentó dicho consejo un día después de retirar sus amenazas contra Groenlandia.

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó este jueves 22 de enero en el Foro de Davos la carta fundadora de su Consejo de Paz, un nuevo y controvertido organismo internacional que, según dijo, trabajará con Naciones Unidas.

Tras un discurso en el que habló sobre la situación en Gaza, Irán, Ucrania y Venezuela, entre otras crisis, el mandatario presentó el documento que crea este organismo, en compañía de los líderes o cancilleres de 19 países, entre ellos el mandatario argentino, Javier Milei, y el paraguayo Santiago Peña.

También concurrieron al acto y firmaron la carta fundacional los presidentes de Indonesia y Kazajistán, los ministros de Exteriores de Marruecos, Arabia Saudita, Catar, Turquía y Jordania, y el primer ministro húngaro.

El presidente estadounidense Donald Trump exhibirá su nueva "Junta de la Paz" (Foto: AFP)

"Estos de aquí son líderes que están a favor de la acción", porque Trump es "un presidente de acción", dijo el secretario del Estado norteamericano, Marco Rubio.

Para acceder a un puesto permanente en el Consejo de Paz habrá que pagar en efectivo mil millones de dólares y debido a ello, Trump ha invitado a más líderes como a Vladimir Putin, Volodimir Zelenski, Benjamin Netanyahu y el papa León XIV.

El Consejo, que según dijo Trump trabajará "en colaboración" con Naciones Unidas, busca apuntalar su imagen de pacificador, un día después de retirar sus amenazas contraGroenlandia, un territorio autónomo danés que considera clave para la seguridad de Estados Unidos.

Entidades de la política a nivel mundil asisten a la reunión de la "Junta de la Paz" durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (Foto: AFP)

Asimismo, el mandatario dijo que en este momento sostiene una buena relación con la presidente Delcy Rodriguez así como se pronunció frente al cambio en su postura sobre Groenlandia, cuando anunció que ya no impondrá aranceles a Europa y descartó una acción militar para arrebatar a Dinamarca esa isla ártica, rica en minerales.