TSE prohíbe usar nombre y emblema FCN-Nación por 10 años

El Tribunal tomó la decisión en virtud de lo que señala la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Con la publicación de un edicto en el Diario de Centro América este viernes el Tribunal Supremo Electoral (TSE) determinó que el nombre, símbolo o emblema del partido cancelado Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) no puede ser utilizado en los próximos 10 años.

La resolución SRC-R-339-2024 emitida por la Dirección General del Registro de Ciudadanos del TSE de fecha 5 de junio de 2024 confirma la cancelación del partido político FCN-Nación.

El FCN-Nación fue el partido político por el cual Jimmy Morales llegó a la presidencia de Guatemala. (Foto: Archivo / Soy502)

Por lo cual el TSE en virtud de lo dispuesto en Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) y su reglamento expone que ninguna otra agrupación puede copiar el nombre y emblema del extinto partido político.

"El nombre y símbolo o emblema del partido cancelado no podrán ser usados ni registrados por ninguna organización política antes de diez años", precisa textualmente el artículo 94 de la LEPP.

El TSE también ordena que esta disposición se traslada al Departamento de Organizaciones Políticas del Tribunal para que "se proceda a efectuar las anotaciones correspondientes, toda vez que, dicha resolución causó firmeza".

FCN-Nación fue cancelado debido a que en los comicios electorales pasados no logró obtener representación en el Congreso de la República ni un porcentaje mínimo de los votos en la elección de presidente y vicepresidente.

En el último proceso electoral el hermando del expresidente Jimmy Morales buscó la presidencia con FCN-Nación. (Foto: Archivo / Soy502)

El inciso c del artículo 93 de la LEPP precisa que: "Si en las elecciones para presidente y vicepresidente de la República o en el Listado Nacional para cargos de diputados al Congreso de la República, no hubiese obtenido, por lo menos un 5% de los votos válidos emitidos en las mismas, salvo cuando haya alcanzado representación ante el Congreso de la República".

El FCN-Nación fue el partido que se estableció en enero de 2008 y por el cual el expresidente Jimmy Morales ganó las elecciones del 2015.

En el proceso electoral de 2023 dicha organización política postuló como candidato a la presidencia a Sammy Morales, hermano del exmandatario.

En ese proceso electoral el partido solo obtuvo el 0.54 % del total de votos emitidos y no logró obtener ningún escaño en el Organismo Legislativo.