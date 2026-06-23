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¡Grabado en video! Tuctuc atropella a una mujer de la tercera edad y huye del lugar

  • Por Geber Osorio
23 de junio de 2026, 15:46
Un tuctuc atropelló a una mujer de la tercera edad en Alta Verapaz. (Foto: Captura de video)

Un tuctuc atropelló a una mujer de la tercera edad en Alta Verapaz. (Foto: Captura de video)

La víctima fue trasladada con heridas hacia un centro asistencial, mientras se desconoce el paradero del responsable.

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Un accidente de tránsito quedó grabado por una cámara de seguridad en la aldea Setul, municipio de San Pedro Carchá, departamento de Alta Verapaz.

En las imágenes se observa que un automóvil y un tuctuc circulan con normalidad, pero posteriormente aparece una mujer de la tercera edad que caminaba con apoyo de un bastón, pero es atropellada por otro tuctuc.

Este vehículo continúa su marcha y procede a huir del lugar, mientras otras mujeres auxilian a la víctima que resultó con golpes.

Mira aquí el video:

De acuerdo con la información compartida por medios locales, la víctima fue trasladada al Hospital Regional de Cobán con múltiples traumas.

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