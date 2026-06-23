VIDEO: así confiscaron vehículo tras incidente entre motorista y conductora

Luego que la mujer enfrentara al motorista por haberla chocado, llegaron las autoridades.
EN CONTEXTO: Club se pronuncia tras enfrentamiento entre motorista y conductora
Una fuerte discusión registrada la tarde del pasado domingo 21 de junio, entre un motorista y una conductora, se viralizó en redes sociales.
La pelea se originó luego que el motorista, quien venía con un grupo sobre la ruta Interamericana, pasara chocando el auto de la mujer que transitaba por el sector.
Tras el golpe, la víctima alcanzó al conductor de la moto y lo enfrentó para que asumiera su responsabilidad.
"Yo venía de Tecpán, fui a desayunar con mis hijas. Luego salió este jovencito manejando temerariamente. Salió de la gasolinera, yo iba en el carril derecho y me sacó literal del carril. Tuve que timonear, haciendo que otro carro también tuviera que timonear", dijo la afectada.
La conductora aclaró que todo el grupo de motoristas conducía a muy alta velocidad.
Minutos después del altercado, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al lugar para confiscar la motocicleta.
Mira aquí el video:
Por su parte, el Club de Lobos GT afirmó que el motorista involucrado es ajeno a su grupo y que en efecto, iba conduciendo de forma temeraria sobre la ruta.