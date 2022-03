Cocodrilo ataca a turista que se metió a su estanque para tomarse una selfie (video)

Un turista es atacado por un cocodrilo de 12 pies (3.6 metros) después de que confundiera al depredador con un modelo de plástico y se metiera a su estanque para tomarse selfies, esto en un parque de diversiones en Filipinas.

Un turista en Filipinas fue atacado por un cocodrilo después de que lo confundiera con un modelo de plástico y se metiera a su estanque para tomarse algunas selfies. Nehemias Chipada vio lo que pensó que era solo una decoración bastante real del reptil, mientras visitaba el parque de diversiones Amaya View por su cumpleaños, en Cagayan de Oro City.

Luego, el hombre de 68 años posó para las fotos, sosteniendo su teléfono en una mano y la otra colgando de su cintura. Con su familia mirando, la sesión de fotos tomó un giro salvaje cuando el cocodrilo de 12 pies de largo se abalanzó sobre su brazo y lo arrastró al agua.

Shocking moment tourist is attacked by crocodile after ‘mistaking it for a plastic model and posing for selfie’ pic.twitter.com/gZYXtai1Gz — The Sun (@TheSun) March 5, 2022

Imágenes dramáticas muestran a Nehemias pidiendo ayuda a gritos mientras el enorme reptil le hundía los dientes en el brazo izquierdo. Se las arregló para escapar y huir de la bestia con sus extremidades aún intactas, antes de que lo trataran y lo llevaran al hospital.

Después del incidente, Nehemias, que sobrevivió al ataque del cocodrilo, y su familia culparon al parque de diversiones por no colocar carteles que les advirtieran que se mantuvieran alejados del reptil.