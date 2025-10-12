Turistas exhiben "extorsión" por parte de un agente de la PNC (video)

-

Las imágenes muestran cómo el agente recibe dinero dentro del pasaporte del turista.

Turistas hondureños eligieron visitar y conocer Guatemala, durante el feriado nacional de su país. Sin embargo, a través de video en redes sociales, denunciaron haber sido extorsionados por un agente de la Policía Nacional Civil (PNC).

En el video se observa que los turistas se conducían en vehículo tipo agrícola y fueron detenidos en medio de la carretera, a plena luz del día.

El hombre hondureño coloca un billete dentro de su pasaporte y se escucha que los acompañantes con nerviosismos insisten en apresurar la transacción para que los dejen ir.

VIDEO MUESTRA EL MOMENTO EN QUE POLICÍA GUATEMALTECO EXTORSIONA A TURISTA



Un video compartido por un medio hondureño, ha generado indignación entre los ciudadanos del vecino país, quienes denuncian que un policía en Guatemala les solicitó dinero en efectivo para permitirles… pic.twitter.com/YbyyZyCKd9 — Alerta Noticias (@alertanoti) October 12, 2025

Posteriormente, se acerca a entregarlo al agente de la PNC, quien hablaba por teléfono mientras esperaba.

En este periodo vacacional, otros turistas del mismo país, compartieron haber pasado lo mismo.

La PNC informó que un equipo de Inspectoría General ya esta dando seguimiento a esa denuncia que se hizo viral a través de redes.