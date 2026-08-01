Administrador de página de noticias fallece tras ataque en Villa Canales

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El ataque armado ocurrió durante la madrugada de este sábado 1 de agosto.

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Criminales asesinaron a balazos a Emerson Colindres, de 30 años, quien era administrador de una página de noticias en Villa Canales.

El hecho armado ocurrió en horas de la madrugada del sábado, cuando Colindres se disponía a ingresar a su vivienda, ubicada en el cruce del Zapote al relleno, Villa Canales, en donde aparentemente los atacantes lo esperaban.

El crimen se registró durante la madrugada de este sábado. (Foto: CVB)

La emergencia fue atendida por Bomberos Voluntarios, cuyos técnicos en urgencias médicas le brindaron los primeros auxilios, pero debido a la gravedad de las heridas falleció, por lo que los socorristas dieron aviso a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Ministerio Público (MP).

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La víctima mortal es Emerson Colindres, administrador de una página de noticias en Villa Canales. (Foto: Redes sociales)

Las autoridades acordonaron la escena del crimen, en donde inspeccionaron el área en busca de indicios que fortalezcan la investigación del crimen y que permita dar con los responsables.

Luego de revisar el cadáver, fiscales ordenaron su traslado hacia el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).