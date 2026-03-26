Mortal accidente: conductor impacta contra pared de aeródromo en Quetzaltenango

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El cuerpo del conductor salió expulsado del auto tras el fuerte impacto.

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Un accidente de tránsito registrado en las cercanías del aeródromo de Quetzaltenango dejó como saldo una persona fallecida y dos heridos, informaron cuerpos de socorro.

La víctima mortal fue identificada como Miguel Enrique Díaz Cardona, quien conducía un vehículo tipo agrícola de color blanco.

Por causas que aún se desconocen, el piloto perdió el control del automotor y se estrelló contra el muro perimetral del aeródromo.

Según testigos, el vehículo se desplazaba con normalidad cuando el conductor perdió el control, impactando fuertemente contra la pared. A consecuencia del choque, Díaz Cardona salió expulsado del vehículo, falleciendo en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

(Foto: Erick Colop)

Bomberos Voluntarios de la Quinta Compañía acudieron a la emergencia y brindaron atención prehospitalaria a dos personas heridas: una mujer identificada como Araceli y un menor de edad, quien según familiares es nieto tanto de la mujer como del fallecido. Ambos fueron trasladados a un centro asistencial para su evaluación médica.

Según información proporcionada por familiares, las víctimas son originarias de la ciudad capital y se dirigían a una actividad en Quetzaltenango al momento del percance.

Una de las hipótesis preliminares sugiere que el conductor pudo haber sufrido un problema de salud, lo que habría provocado que perdiera el control del vehículo; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

Fiscales del Ministerio Público se presentaron en la escena para realizar las diligencias correspondientes, recabar evidencias y determinar con precisión las causas del accidente.