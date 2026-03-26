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Menor de 11 años se desploma sobre la calle cuando iba a la escuela

  • Por Jessica González
26 de marzo de 2026, 10:32
El cuerpo del menor quedó sobre la calle. (Foto: Shutterstock)

El cuerpo del menor quedó sobre la calle. (Foto: Shutterstock)

Según la madre, el niño se quejó de un dolor en el pecho.

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Un niño de 11 años iba camino a la escuela cuando se desvaneció sobre la vía pública. 

El hecho ocurrió en el sector 4 del barrio Chajsaquil, San Pedro Carchá, Alta Verapaz.

Bomberos Voluntarios fueron alertados, pero al llegar al lugar, el menor ya había fallecido. 

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

Según el testimonio de la madre, el menor se quejó de un dolor en el pecho, segundos después, cayó al suelo. 

Hasta el momento se desconocen más detalles sobre la tragedia. 

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