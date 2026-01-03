Esta fue la última actividad oficial de Maduro antes de ser capturado

Momentos antes de ser capturado, el mandatario se reunió con una delegación de China.
EN CONTEXTO: Vicepresidenta de Venezuela exige prueba de vida de Maduro tras ataque militar
Esta madrugada de sábado 3 de enero, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados durante una operación militar de Estados Unidos, acusados de narcotráfico y terrorismo.
Momentos antes de su captura, el mandatario venezolano se mostró sonriente durante un encuentro con una delegación China, momento que él mismo compartió en sus redes sociales.
"Sostuve un grato encuentro con Qui Xiaoqi, Enviado Especial del presidente Xi Jinping. Reafirmamos nuestro compromiso con la relación estratégica que avanza y se fortalece en diversas áreas para la construcción del mundo multipolar de desarrollo y Paz. ¡China y Venezuela! ¡Unidas!", dijo Maduro.
Horas después de este encuentro, Estados Unidos inició una campaña militar para extraer a Maduro de Caracas.
Según varios reportes, mientras ocurrían las explosiones en Caracas y otros puntos de Venezuela, la delegación encabezada por Qiu permanecía aún en el país latinoamericano.