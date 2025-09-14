Oficial: La última etapa de la Vuelta a España se cancela por protestas

Las protestas a favor de Palestina obligaron a cancelar la última etapa de la Vuelta a España.
La etapa 21 y última de la Vuelta a España se suspendió definitivamente a 56 kilómetros de la meta este domingo, en Madrid, debido a que manifestantes propalestinos invadieron el recorrido en la capital española, anunciaron los organizadores.
La carrera, perturbada casi a diario durante tres semanas, no logró llegar a su término y la última etapa no tendrá un ganador.
De esta manera, el danés Jonas Vingegaard, líder de la clasificación general, conquistó la edición 80 de la ronda española, a la que igualmente llegaba con buena ventaja de más de un minuto sobre su más cercano perseguidor, Joao Almeida.
Por su parte, el guatemalteco Sergio Chumil finalizará así su primera participación histórica en la última de las tres grandes, en el puesto 69 de la general.