¿Fin de una era? Canelo Álvarez pierde sus cinturones ante el invicto Crawford

  • Con información de AFP
14 de septiembre de 2025, 00:04
Crawford esquiva uno de los golpes del "Canelo" Álvarez. (FOTO: AFP)

Crawford esquiva uno de los golpes del "Canelo" Álvarez. (FOTO: AFP)

Descubre la sorprendente derrota de "Cenelo" ante  Crawford en Las Vegas. Crawford hace historia como campeón indiscutido de tres divisiones y le arrebató al mexicano todos los cinturones supermedianos.

El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez perdió la noche del sábado por decisión unánime ante el estadounidense Terence Crawford en Las Vegas y le entregó sus cuatro cinturones de campeón indiscutido del peso supermediano.

 

 

Para decepción de la mayoría de los 70 mil aficionados, la estrella mexicana encajó una sorprendente y rotunda derrota, la tercera de su carrera, frente a un peleador que ascendió dos categorías para enfrentarlo.

El invicto Crawford (42-0), antiguo monarca del peso superligero y welter, se convirtió en el primer boxeador de la historia en ser campeón indiscutido de tres divisiones distintas.

Por su lado, el mexicano sufrió su tercera derrota, por 63 victorias y 3 empates.

