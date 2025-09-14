¿Fin de una era? Canelo Álvarez pierde sus cinturones ante el invicto Crawford

Descubre la sorprendente derrota de "Cenelo" ante Crawford en Las Vegas. Crawford hace historia como campeón indiscutido de tres divisiones y le arrebató al mexicano todos los cinturones supermedianos.
El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez perdió la noche del sábado por decisión unánime ante el estadounidense Terence Crawford en Las Vegas y le entregó sus cuatro cinturones de campeón indiscutido del peso supermediano.
Para decepción de la mayoría de los 70 mil aficionados, la estrella mexicana encajó una sorprendente y rotunda derrota, la tercera de su carrera, frente a un peleador que ascendió dos categorías para enfrentarlo.
El invicto Crawford (42-0), antiguo monarca del peso superligero y welter, se convirtió en el primer boxeador de la historia en ser campeón indiscutido de tres divisiones distintas.
Por su lado, el mexicano sufrió su tercera derrota, por 63 victorias y 3 empates.