El Vaticano revela las últimas palabras del papa Francisco

Estas fueron las últimas palabras del papa Francisco escuchadas por su enfermero personal, Massimiliano Strappetti.

A un día de la muerte del papa Francisco, el medio oficial de la Santa Sede, Vatican News, compartió las últimas palabras del primer pontífice latinoamericano:

"Gracias por devolverme a la Plaza", dijo el Santo Padre a su enfermero personal, Massimiliano Strappetti.

Estas palabras fueron pronunciadas tras su última aparición pública durante el Domingo de Pascua, cuando, a pesar de su frágil estado de salud, decidió dar un breve recorrido en el papamóvil por la Plaza de San Pedro, luego del mensaje "Urbi et Orbi".

Foto tomada el 20 de abril, el domingo de Pascua. (Foto: The New York Times)

Fue un gesto espontáneo que permitió al Papa reencontrarse con los fieles, en especial con los niños, en lo que sería su último contacto directo con el pueblo.

Strappetti, su enfermero de confianza desde 2022, estuvo a su lado durante sus 38 días de hospitalización en el Policlínico Gemelli y lo acompañó día y noche en su convalecencia en la Casa Santa Marta.

El enfermero que lo acompañó hasta sus últimos días

Fue también quien, años atrás, lo animó a someterse a la operación de colon que le salvó la vida, motivo por el cual el Papa lo nombró su asistente sanitario personal.

La noche anterior a su fallecimiento, el Pontífice descansó con tranquilidad y compartió una cena serena. Al amanecer, cerca de las 5:30 horas, comenzaron los primeros signos del malestar.

Poco después, tras despedirse de Strappetti, cayó en coma. Murió en paz, sin sufrimiento, en su habitación de la segunda planta de la Casa Santa Marta (Vatican News).

Su partida fue discreta y repentina, como su estilo de vida: "Se fue al día siguiente de haber bendecido a la ciudad y al mundo, y de haber abrazado nuevamente".

*Con información de Vatican News