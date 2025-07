La ciencia revela el secreto del éxito de Bad Bunny

-

Según un análisis, cada canción de Bad Bunny activa sensaciones de bienestar y pertenencia en sus oyentes.

El vínculo entre Bunny y sus seguidores va más allá del ritmo. (Foto: X)

Un estudio reciente ha descubierto la fórmula secreta del éxito de las canciones del artista puertorriqueño, la razón del apoyo incondicional de sus fanáticos y por qué cada tema que lanza apunta a ser un hit.

El Colegio de Químicos de Puerto Rico (CQPR) presentó esta semana un análisis en el que asegura que los sencillos de Bad Bunny activan neurotransmisores como dopamina, serotonina y oxitocina, generando placer, bienestar, euforia, provocando que sus seguidores desarrollen un vínculo de comunidad.

Las canciones del "Conejo Malo" provocan una reacción cerebral colectiva. (Foto: X)

"La gente no solo baila, también se conecta bioquímicamente. La química del cerebro explica por qué miles de personas se sienten tan emocionalmente vinculadas a estas experiencias masivas", afirmó María Santiago Reyes, miembro del CQPR, luego de analizar el impacto que tendrá el tour No me quiero ir de aquí de 30 conciertos que dará el "Conejo Malo" en Puerto Rico.