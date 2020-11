UNE denuncia presencia de "infiltrados" en la quema del Congreso

Diputados de la UNE denuncian la posible participación de "infiltrados" en la manifestación contra el presidente Giammattei y piden la renuncia del Congreso, Allan Rodríguez.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Orlando Blanco, junto con el diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Jairo Flores, indicaron que tienen información que el Gobierno contrató a miembros de las pandillas para infiltrarse en la manifestación pacífica, que se realizó el sábado 21 de noviembre, y que culminó en vandalismo.

En conferencia de prensa, los diputados de la UNE aseguran que varios de los supuestos pandilleros esperaban a inmediaciones del Congreso para infiltrarse entre los estudiantes sancarlistas, con el propósito de provocar disturbios en el Palacio Legislativo, con el aval y el apoyo del presidente de ese organismo, el diputado oficialista, Allan Rodríguez.

"Queremos denunciar que tenemos información que los actos perpetrados ayer (sábado) empezaron por jóvenes que fueron infiltrados de las denominadas maras y estamos indagando si también hay miembros de las fuerzas de seguridad que se hubieran prestado a esta situación. Estas personas estaban en los alrededores del Congreso desde las 12 del día", aseguró Blanco.

Además, indicó que les llama la atención que las fuerzas de seguridad no actuaron durante el incendio.

"Prácticamente dejaron que los hechos vandálicos se produjeran sin que ellos intervinieran. Es increíble que cuando el Presidente del Congreso necesita pasar una Ley, se acordonen tres o cuatro cuadras alrededor del Legislativo y, ayer, esa seguridad no estaba", lamentó.

Blanco también recordó que, como parte de la seguridad del Congreso, se colocan grandes candados en las puertas, los cuales no estaban el sábado, y no solo eso, ya que desde el viernes el Director General informó que el Legislativo estaría cerrado, "para asegurarse que no hubiera personas dentro", dijo.

Esto dijeron:

"No nos cabe la menor duda de que hubo participación del presidente Allan Rodríguez, por lo que vamos a exigir su renuncia. Es evidente que hubo ayuda desde el interior del Palacio Legislativo", manifestó.

Hasta ahora, ninguna autoridad del Legislativo se ha pronunciado, solo informaron que se presentaron las denuncias correspondientes para que el Ministerio Público investigue.